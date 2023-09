Labhraíonn Bean Amach faoi Dheich mBliana Péine Tar éis Máinliacht Mogall Peilveach

Labhair bean amach faoin “ifreann” a d’fhulaing sí le breis agus deich mbliana tar éis obráid mogall peilbhe a rinne máinlia as Bristol a bhfuil éisteacht mhí-iompair i ndán dó faoi láthair. Tá Jennifer Hill, 74, ar dhuine de bhreis is 200 othar a d’admhaigh Iontaobhas NHS North Bristol a d’admhaigh gur fhulaing siad “dochar” mar thoradh ar mháinliacht neamhriachtanach ar an urlár pelvic ag baint úsáide as mogalra saorga a rinne an Dr. Anthony Dixon. Chuaigh Ms. Hill faoin obráid in 2012 agus arís in 2016, agus bhí tráma agus tionchar suntasach aici ar a saol le blianta beaga anuas.

D'úsáid an Dr. Dixon, príomh-mháinlia pelvic sa RA, mogaill shaorga chun putóga fada a ardú, teicníocht ar a dtugtar rectopexy mogalra ventral laparoscópach (LVMR). Rinne sé na lialanna ag Ospidéal Southmead, chomh maith leis an saoráid phríobháideach Ospidéal Spire, áit ar cuireadh othair SNS ar aghaidh go minic le haghaidh cóireála. Chuir gastraenterolaí in Ospidéal Spuaic comhairle ar Ms. Hill an Dr. Dixon a fheiceáil le haghaidh a Siondróm Irritable Bowel (IBS), ach diagnóisíodh í ina dhiaidh sin le prolapse rectal agus faighne. Tar éis na máinliachta, chuaigh a hairíonna in olcas.

Fágadh Ms Hill le damáiste nerve, fadhbanna leanúnacha bputóg, deacrachtaí codlata agus itheacháin, pian dian, agus an gá le coilíneacht a uisciú go minic in aghaidh an lae. Ní raibh sí in ann gnéas a bheith aici ó tharla na hoibríochtaí mar gheall ar an bpian. Tá súil ag Ms. Hill, trí labhairt amach faoina taithí agus fianaise a thabhairt ag an éisteacht mhí-iompair, go bhfaighidh sí clabhsúr éigin agus go soláthróidh sí sólás do dhaoine eile i suíomhanna comhchosúla.

Fuarthas amach in athbhreithniú a d’fhoilsigh Iontaobhas NHS North Bristol a foilsíodh anuraidh gur cheart cóireáil mhalartach a bheith tugtha do 203 othar a chuaigh faoi mháinliacht LMVR leis an Dr. Dixon idir 2007 agus 2017 sula ndeachaigh siad ar aghaidh chuig máinliacht. Tá Linda Millband, ceann náisiúnta ar ghníomhartha grúpa faillí chliniciúil ag Thompsons Solicitors, ag tacú le thart ar 100 iar-othar mogall an Dr. Dixon. Creideann sí go ndíreofar san éisteacht ar cibé an raibh toiliú leordhóthanach ann, ar tairgeadh cóireálacha malartacha, agus ar cuireadh othair ar an eolas i gceart faoi rioscaí na máinliachta.

Foinse: The Independent

Sainmhínithe:

– Mogalra Peilveach: Feiste leighis a úsáidtear chun tacú le horgáin sa réigiún pelvic, a úsáidtear go minic i lialanna urinary neamhchoinneálachta nó prolapse orgán pelvic.

– Rectopexy Mogalra Aintreach Laparascópach (LVMR): Teicníc máinliachta a úsáideann mogalra saorga chun putóga fadaithe a ardú.

– Puintíní tite: Coinníoll ina dtiteann an rectum isteach sa fhaighin nó san anas nó ina n-eascraíonn sé as.

– Comhairle Ghinearálta na nDochtúirí Leighis (GMC): Comhlacht rialaitheach atá freagrach as caighdeáin cleachtais liachta sa RA a chothabháil.

– An tSeirbhís Sláinte Náisiúnta (SNS): An córas cúram sláinte sa RA atá maoinithe go poiblí.

Foinsí:

– An Neamhspleách