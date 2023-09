Comhoibríonn Saoirse Nua-Eabhrac WNBA le Xbox don Chúirt ar théama Starfield

Tá Saoirse Nua-Eabhrac, foireann ghairmiúil cispheile na mban sa WNBA, i gcomhpháirtíocht le Xbox chun cúirt uathúil ar théama Starfield a chruthú. I gcomhoibriú idir spóirt agus cearrbhachas, léiríonn dearadh na cúirte dathú sainiúil cosúil le tuar ceatha Starfield san eochair agus lógónna Starfield in aice leis an líne leathbhealaigh. Cuirfear an chúirt i bhfeidhm ag Ionad Barclays do chluiche na Saoirse i gcoinne na Los Angeles Sparks agus na Washington Mystics. Seo an dara huair a d’oibrigh Saoirse le Xbox le haghaidh cúirt spreagtha ag físchluiche, ach is é seo an chéad uair a bheidh sé bunaithe go sonrach ar chluiche.

Chuir Príomhfheidhmeannach Saoirse Nua-Eabhrac, Keia Clarke, sceitimíní in iúl faoin gcomhoibriú, ag rá, “Táimid bródúil as leanúint lenár gcomhpháirtíocht cháilitheach le Xbox ag taispeáint cúirt thánaisteach eile den chéad chineál agus seoladh domhanda Starfield.” Leag Clarke béim freisin ar an deis dul i dteagmháil le lucht leanúna nua agus teagmháil a dhéanamh leo agus sineirgíocht á cruthú idir an WNBA agus pobail cluichíochta. D'eisigh Bethesda Studios, an forbróir taobh thiar de Starfield, an cluiche a bhfuiltear ag súil leis go mór ar 6 Meán Fómhair le haghaidh Xbox Series X/S, PC via Windows, Steam, agus Game Pass.

Thug Boss Xbox Phil Spencer le fios go raibh níos mó ná milliún imreoir comhthráthach ag Starfield cheana féin ar a lá seolta oifigiúil. Ní hamháin go léiríonn an comhoibriú seo idir Saoirse Nua-Eabhrac agus Xbox an áit a dtrasnaíonn spóirt agus cearrbhachas ach tá sé ailínithe freisin le garspriocanna stairiúla don dá thaobh. Le scaoileadh Starfield, arb é an cluiche físeáin is mó atá ag Bethesda Studios le breis agus deich mbliana anuas, agus Saoirse Nua-Eabhrac ag fulaingt an tséasúir is fearr i stair saincheadúnais, comharthaíonn an chomhpháirtíocht am spreagúil don dá eagraíocht.

