Caighdeán Uilíoch: An Tábhacht a bhaineann le Feistí Cliste Baile

Is féidir le teach cliste a bheith áisiúil agus sásúil, ach is minic a thagann sé leis an deacracht a bhaineann le déileáil le caighdeáin éagsúla le haghaidh feistí éagsúla. Ciallaíonn sé seo go leor moil, aipeanna, agus próisis socraithe casta. Tá sé mar aidhm ag Matter, caighdeán teicneolaíochta nua le haghaidh feistí baile cliste, an fhadhb seo a réiteach trí chaighdeán uilíoch a sholáthar ar féidir le gach feiste cloí leis.

I socrú baile cliste, b'fhéidir go mbeadh bolgáin solais agat ó chuideachta amháin, plocóidí ó chuideachta eile, córas uisceála ó bhranda eile, agus oiriúntóirí aer ó chuideachta eile. D'fhéadfadh go mbeadh a mhol agus a app féin ag teastáil ó gach ceann de na táirgí seo, agus féadfaidh siad caighdeáin nascachta éagsúla a úsáid mar Zigbee, Z-wave, agus Ha-low. Is féidir leis an socrú ilroinnte seo a bheith deacair agus mearbhall a chur ar úsáideoirí.

Féachann Matter leis an éiceachóras baile cliste a aontú trí chaighdeán amháin a thairiscint a fhéadfaidh gach feiste a ghlacadh. Le Matter, is féidir leat mol rialaithe baile amháin de do rogha féin a úsáid, cibé acu SmartThings, Google Home, Apple HomeKit nó Alexa é. Oibreoidh gach gléas a chomhlíonfaidh Matter gan uaim le do mhol roghnaithe, rud a chuirfeadh deireadh leis an ngá atá le go leor aipeanna agus moil ar fud do theach.

Chomh maith le socrú agus rialú a shimpliú, tugann Matter buntáistí eile freisin. Is féidir le gléasanna ábhair oibriú fós fiú nuair a bhíonn an t-idirlíon thíos mar is féidir leo nascadh le do líonra áitiúil. Leanfaidh radhairc agus uathoibriúcháin atá socraithe agat ag rith go réidh, ag cinntiú go bhfanann do theach cliste ag feidhmiú fiú i gcásanna as líne. Leagann an ghné seo Matter amach ó go leor córais baile cliste eile.

Eisíodh Matter 1.0 anuraidh, agus leathnóidh nuashonruithe sa todhchaí a gnéithe agus a chomhoiriúnacht gléas. Áiríonn an treochlár tacaíocht do raon leathan gléasanna, lena n-áirítear fearais tí mar fholúsróbait, leicneáin, triomadóirí agus cuisneoirí. Tá formhór na n-imreoirí móra sa tionscal baile cliste tar éis gealltanas a thabhairt cheana féin maidir le Matter a ghlacadh, rud a fhágann gur caighdeán a nglactar leis go forleathan é.

I gcás feistí atá ann cheana féin, tá cásanna éagsúla. Is féidir le roinnt gléasanna nuashonruithe bogearraí a fháil trí wifi chun iad a dhéanamh comhoiriúnach le Matter. Déanfar moil, seachas gléasanna aonair, a nuashonrú chun oibriú le Matter, mar sin seans go mbeidh ort na moil atá agat cheana féin a choinneáil. Seans go bhfaighidh roinnt gléasanna Zigbee nuashonruithe le haghaidh comhoiriúnachta. Leanfaidh gléasanna eile ag obair lena gcórais reatha.

Chun na buntáistí a bhaineann le Matter a thapú go hiomlán, moltar gléasanna cliste nua a cheannach a thagann le tacaíocht Matter. De réir mar a gheobhaidh tú táirgí nua, is féidir leat feistí a chomhlíonfaidh Ábhar a athsholáthar de réir a chéile, rud a chruthóidh córas baile cliste atá lán-chomhchuí agus atá lán-chomhchuí.

