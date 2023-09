Straitéis Cluichí Riot Taobh thiar de Mhodhanna Cluiche Sealadacha i League of Legends

Tá Riot Games, cruthaitheoir League of Legends, tar éis go leor modhanna cluiche a thabhairt isteach thar na blianta. Cé gur breisithe buana iad cuid acu leis an gcluiche, níl ach láithrithe sealadacha déanta ag cuid eile. Ardaíonn sé seo an cheist cén fáth a gcaitheann Riot am ag forbairt modhanna cluiche nach gcloífidh leo.

Ceann de na modhanna cluiche le déanaí a tugadh isteach Riot ná Arena, modh 2v2v2v2 ina mbíonn foirne ag gabháil do sceireacha tapa agus chaotic. Le linn an chluiche, faigheann imreoirí breisithe fiáine a athraíonn a stíl súgartha. In ainneoin go raibh glacadh maith ag na himreoirí, ní raibh Arena ar fáil ach ar feadh tréimhse teoranta go dtí gur fhill sé i mí na Nollag. Mar sin féin, bhí sé seo mar chuid de straitéis ghnó Riot.

Mhínigh Eduardo Cortejoso, léiritheoir cluiche ag Riot Games, go ndearnadh modhanna roimhe seo a thomhas bunaithe ar chritéir shonracha amhail uaireanta cluiche nó ceannacháin in aghaidh an chuntais. Mar sin féin, le Arena, bhí Riot ag iarraidh é a úsáid mar dheis chun muinín imreoirí a atógáil. Bhí tionchar ag an gcinneadh seo ar League of Legends ag dul trí paiste garbh ag tús na bliana.

Bhí sé i gceist go mbeadh Arena mar chuid d’iarracht níos mó chun aghaidh a thabhairt ar ghearáin lucht leanúna faoi marbhántacht agus laghdú ar sheanchas an chluiche. Bhí sé mar aidhm ag foireann na Sraithe mód a chruthú a bhféadfaí tógáil air in atriallta ina dhiaidh sin. Bhí siad ag iarraidh gné na foirne a choinneáil a dhéanann taitneamhach don tSraith, rud a thug orthu socrú ar fhormáid 2v2. Ligeann sé seo d’eispéireas atá dírithe ar an bhfoireann agus ag an am céanna laghdaítear bacainní ar chluichíocht ardchaighdeáin.

Cé gur imigh Arena ón gcliant tar éis a reáchtáil tosaigh, is é an dea-scéal ná go dtiocfaidh sé ar ais, in éineacht le Nexus Blitz. Sa chéad leagan eile de Arena beidh tweaks agus cineálacha nua, cosúil le breisithe breise a bhféadfaidh imreoirí triail a bhaint astu. Léiríonn sé seo an t-athrú ar an gcaoi a dtéann Riot i ngleic le modhanna sealadacha cluiche, agus é mar aidhm aige iniúchadh a dhéanamh ar lucht éisteachta nach bhfuiltear ag freastal orthu agus freastal ar ionchais nár comhlíonadh.

Admhaíonn Cortejoso go bhféadfadh an cur chuige seo freastal ar níos lú imreoirí ach tá súil aige go mbeidh raon níos leithne eispéiris imreoirí mar thoradh air. Tá sé beartaithe ag Riot díriú níos mó ar fhoghlaim agus ar thástáil le modhanna sna blianta atá le teacht, ag glacadh le cur chuige forbartha níos éadroime.

Go hachomair, tá straitéis Cluichí Riot taobh thiar de mhodhanna cluiche sealadacha cosúil le Arena i League of Legends faoi dhó. Ar an gcéad dul síos, feidhmíonn sé mar dheis chun muinín imreoirí a atógáil agus aghaidh a thabhairt ar imní. Ar an dara dul síos, cuireann sé ar chumas Riot smaointe nua a iniúchadh, díriú ar lucht féachana ar leith, agus eispéiris imreoirí éagsúla a chruthú. Cé go mb’fhéidir nach gcloífidh na modhanna seo thart go buan, cuireann siad le héabhlóid leanúnach League of Legends.