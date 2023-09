An Scéal Untold de na Chéad Spásairí Mná i Meiriceá: Bacainní a Briseadh agus Ardta Nua a Bhaint amach

In “The Six: The Untold Story of America’s First Women Astronauts,” scrúdaíonn Loren Grush turas seisear ban urghnách a bhris an tsíleáil ghloine i ndomhan taiscéalaíochta spáis faoi cheannas na bhfear. Tugann Grush dúshlán don insint atá i réim faoi cheannas na bhfear bán sa rás spás agus leagann sé béim ar an méid suntasach a chuir na mná seo, a bhí mar chuid de chéad scoth NASA chun baineannaigh a áireamh.

Díríonn Grush ar shaol Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, agus Shannon Lucid. Chuaigh na mná seo isteach i gcór spásairí NASA i 1978 agus bhí rún daingean acu airde a bhaint amach a raibh cosc ​​orthu roimhe seo.

Tugann “Na Sé” léargas ar a gcuid spreagthaí agus leisce, ag tabhairt léargais ar na tráthanna inar thuig gach bean go bhféadfadh sí iarratas a dhéanamh chun bheith ina spásaire. Déanann Grush cur síos ar a bpróiseas roghnaithe mar chéim shuntasach i dtreo na héagsúlachta, cé go raibh an rang fós comhdhéanta den chuid is mó de na fir bhána.

Tugann an leabhar aghaidh freisin ar na dúshláin a bhí roimh na mná seo, lena n-áirítear aird ghnéasach na meán cumarsáide, tuairimíocht chavánach faoi rómánsaíocht agus gnéas sa spás, agus an streachailt chun an saol pearsanta agus gairmiúil a chothromú. Tugann Grush samplaí dá n-athléimneacht agus a diongbháilteacht in aghaidh na achranna, mar chath Ride chun a príobháideacht agus a meabhairshláinte a chosaint i measc grinnscrúdú na meán.

Leagann “Na Sé” béim freisin ar na róil ríthábhachtacha a imríonn seaimpíní don éagsúlacht laistigh agus lasmuigh de NASA. Cháin Ruth Bates Harris, fostaí de chuid NASA, an ghníomhaireacht go dána as a heaspa éagsúlachta. Tugtar aitheantas freisin do The Mercury 13, grúpa ban a ndearnadh tástáil dhian orthu go luath sna 1960idí chun a chruthú go raibh siad in ann a bheith ina spásairí.

Cuimsíonn Grush eispéiris na spásairí ó lá go lá, ag nochtadh na gnéithe iontacha dá gcuid oibre. Thástáil siad culaith spáis, rinne siad airm róbatacha a ainliú, agus rinne siad na castachtaí a bhaineann le bheith ag obair le comhghleacaithe fireanna a léirigh féilirí pinup ar dhoirse a n-oifigí.

Cé nach bhfuil aon chontúirt agus tragóid sa leabhar, cuireann Grush béim ar an misneach agus an bhuanseasmhacht a sháraíonn inscne agus cine. Feidhmíonn tubaiste Challenger mar mheabhrúchán spleodrach ar na rioscaí a bhaineann le taiscéalaíocht spáis, agus ar an íobairt deiridh a rinne Resnik.

Le taighde mionchúiseach agus scéalaíocht mhealltach, leathnaíonn “Na Sé” ár dtuiscint ar an spás-rás agus tugann sé dúshlán do thuairimí traidisiúnta faoi cé atá in ann baint le “teaghlach iomlán an chine daonna”.

Foinse: The New York Times