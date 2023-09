Fógraíonn Apple infhaighteacht watchOS 10 le Gnéithe Spreagúla

Le linn imeacht seolta iPhone 15 Apple, thug an chuideachta le fios go mbeidh an watchOS 10 a bhfuiltear ag súil leis ar fáil go hoifigiúil ar 18 Meán Fómhair. Ní hamháin go bhfuil an nuashonrú seo ina athchóiriú suntasach do watchOS ach tugann sé ar ais freisin an ghné “Glances” beloved ón Apple Watch bunaidh.

Is é ceann de na hathruithe suntasacha ar watchOS 10 an t-athrú ó dhíriú ar aipeanna aonair go dtí giuirléidí a úsáid ar gach aghaidh faire. Tríd an gCoróin Dhigiteach a chasadh, tugann sé rochtain thapa d’úsáideoirí ar ghnéithe éagsúla amhail amadóirí, ceol, nó fiú eipeasóid podchraolta atá á sruthú.

Is cosúil gur chuir Apple san áireamh an mearbhall a bhí ar go leor úsáideoirí maidir le ilthascáil ar watchOS. Tríd an t-ardán a atreorú i dtreo tascanna níos simplí, seachas a bheith ag sileadh trí scáileáin aipeanna iolracha, éiríonn taithí an úsáideora níos iomasach. Is féidir gur aithin Apple an tóir a bhí ar aghaidh faire Siri, a chuir sraith giuirléidí den chineál céanna ar fáil, agus chinn sé an coincheap seo a ghiaráil.

Chomh maith leis na aghaidheanna faire nua, Palette agus Woodstock agus Snoopy, tagann roinnt feabhsuithe eile ar watchOS 10. Ligeann an aip Gníomhaíocht d’úsáideoirí aicearraí cúinne a chur leis, rud a thugann áisiúlacht níos mó fós. Ina theannta sin, logálann an app Compass go huathoibríoch suíomh na nascachta cille deiridh, ag cinntiú gur féidir le húsáideoirí dul siar go héasca chun glaoch éigeandála a dhéanamh más gá.

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mbeidh watchOS 10 ach ag luí le samhlacha Apple Watch Series 4 nó níos déanaí agus éilíonn sé iPhone XS ag rith iOS 17.

Le scaoileadh watchOS 10, is féidir le húsáideoirí Apple Watch a bheith ag tnúth le taithí níos sruthlínithe agus níos dinimiciúla. Faigh suas chun dáta leis an nuacht go léir ó imeacht 'Wonderlust' Apple anseo.

Sainmhínithe:

– watchOS: An córas oibriúcháin atá forbartha ag Apple go sonrach dá Apple Watch.

– Sracfhéachaint: Gné ar an Apple Watch bunaidh a thug deis d’úsáideoirí féachaint ar fhaisnéis riachtanach ó aipeanna gan iad a oscailt.

– Giuirléidí: Feidhmchláir bheaga agus dhlútha a sholáthraíonn faisnéis nó feidhmiúlacht shonrach ar scáileán gléis úsáideora.

Foinsí:

– Apple (fógra oifigiúil)