Nochtann Wahoo Traenálaí Nua Kickr Move Turbo agus Kickr Bike Shift

D'fhógair Wahoo, an branda teicneolaíochta rothaíochta faoi dhíon tóir, go bhfuil dhá tháirge nua á scaoileadh: oiliúnóir turbo Kickr Move agus rothar cliste Kickr Bike Shift. Tá an Kickr Move suite ag barr raon traenálaí turbo cliste Wahoo Kickr agus tá cumas gluaiseachta nua ann a bhfuil sé mar aidhm aige mothú taistil níos nádúrtha a sholáthar agus compord an úsáideora a fheabhsú, ar phraghas $1,599.99 USD. Ar an láimh eile, suíonn an Kickr Bike Shift faoi bhun an Kickr Bike V2 agus simplíonn sé roinnt feidhmiúlacht, ar phraghas $2,999.99 USD.

Tá 'rian domhantarraingthe' ocht n-orlach ag an Kickr Move a ligeann do na crua-earraí príomh-oiliúnóra turbo sleamhnú siar agus amach ar rian cuartha, ag soláthar méid beag gluaiseachta taobh le taobh. Ligeann sé seo don rothar taisteal faoi shaoirse le linn workouts, ag laghdú tuirse agus ag feabhsú éifeachtacht iomlán. Is féidir an rian sleamhnáin a ghlasáil le haghaidh iompair éasca agus gléasadh rothar. Chun an Kickr Move a phéireáil le Kickr Climb, tá gá le hoiriúnóir crua-earraí breise ach is féidir é a cheannach ar leithligh.

I dtéarmaí sonraíochtaí, cuireann an Kickr Move nascacht Bluetooth, ANT +, agus WiFi ar fáil, chomh maith le cruinneas cumhachta laistigh de 1%. Is féidir leis friotaíocht uasta de 2,200 vata a láimhseáil agus tá raon grádán insamhlaithe aige de -10% go 20%. Áiríonn sé freisin gnéithe mar ERG Easy Ramp agus Race Mode le haghaidh eispéiris oiliúna feabhsaithe. Tagann an Kickr Move le caiséad 11-luas SunRace 11-28T, atá fós ar an rogha is fearr i measc úsáideoirí Wahoo.

Maidir leis an Kickr Bike Shift, is rogha rothar cliste níos inacmhainne é le fráma cruach agus meáchan 40kg. Cuireann sé 2200 vata friotaíocht, nascacht wifi, agus cruinneas tomhais cumhachta laistigh de 1%. Murab ionann agus an Kickr Bike V2, níl feidhm tilt nó gné táimhe mótair-tiomáinte ag an Kickr Bike Shift. Mar sin féin, coinníonn sé an córas coigeartaithe feisteas cúig phointe, socrú bunaithe ar aipeanna, agus aistrithe agus cnaipí inchumraithe.

Tá an Kickr Move agus Kickr Bike Shift araon ar fáil le ceannach láithreach. Tá praghas $1,599.99 USD ar an Kickr Move, agus cosnaíonn an Kickr Bike Shift $2,999.99 USD agus cuirfear tús leis an seoladh go déanach i mí Mheán Fómhair.

