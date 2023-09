Tugann Victrola Isteach Táblaí Nua Hi-Res le haghaidh Athsheinm Vinyl Gan Sreang

By

Tá céim shuntasach chun cinn glactha ag Victrola, monaróir iomráiteach turntables, nuair a scaoileadh a samhlacha nua préimhe, an Hi-Res Carbon agus Hi-Res Onyx. Tá crua-earraí fuaime Qualcomm ionsuite ag na breisithe spreagúla seo lena gcuid clár, rud a chumasaíonn athsheinm vinil gan uaim do chainteoirí agus cluasáin Bluetooth nó aptX.

Léiríonn an scaoileadh seo imeacht ó raon Victrola roimhe seo, a bhí ag luí go heisiach le cainteoirí Sonos. Cinntíonn cuimsiú crua-earraí fuaime Qualcomm comhoiriúnacht le raon níos leithne feistí, rud a ligeann d'úsáideoirí taitneamh a bhaint as a gcuid taifead vinile gan sreang gan cur isteach ar cháilíocht fuaime.

Tacaíonn na turntables Hi-Res Carbon agus Hi-Res Onyx leis na prótacail Bluetooth 5.4 agus Bluetooth LE is déanaí, ag soláthar nascacht fheabhsaithe agus cumais sruthú fuaime feabhsaithe. Ina theannta sin, tá teicneolaíochtaí fuaime aptX Adaptive Qualcomm sna táblaí caschláir seo, a fheabhsóidh tarchur fuaime le haghaidh eispéireas éisteachta níos fearr.

Dóibh siúd ar fearr leo socrú níos traidisiúnta, tá na samhlacha Hi-Res fós ag tairiscint aschuir RCA chun nascadh le cainteoirí sreangaithe féin-chumhachta. Freastalaíonn an rogha dearaidh seo ar chlosfhilí a bhfuil meas acu ar an gceangal sreangaithe clasaiceach agus ar fearr leo smacht iomlán a bheith acu ar a gcuid socruithe fuaime.

Tá na caschláir Hi-Res Carbon agus Hi-Res Onyx ar phraghas $599 agus $399 faoi seach, ag tairiscint rogha eile níos inacmhainne dá gcomhghleacaithe Sonos-comhoiriúnach. Déanann an straitéis praghsála seo na samhlacha préimhe seo a rochtain do lucht féachana níos leithne, ag spreagadh níos mó daoine chun taithí a fháil ar an-áthas ar athsheinm vinil le háisiúlacht na teicneolaíochta gan sreang.

Mar fhocal scoir, léiríonn tabhairt isteach Victrola na táblaí cas Hi-Res Carbon agus Hi-Res Onyx le crua-earraí fuaime Qualcomm ionsuite athrú suntasach i dtairiscintí táirgí na cuideachta. Trí ghlacadh le teicneolaíocht gan sreang agus comhoiriúnacht a leathnú, tá sé mar aidhm ag Victrola achomharc a dhéanamh d'úsáideoirí teicneolaíochta-savvy agus do thraidisiúnta araon, ag cothabháil a gcáil mar bhranda iontaofa sa mhargadh caschláir.

Foinsí:

-Victrola láithreán gréasáin