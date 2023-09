Faigheann Smaoineamh Crua-earraí Nua Valve Deimhniú sa Chóiré Theas

****

Tá sé ar eolas go bhfuil uaillmhianta ag comhla níos faide ná an Deic Gaile, agus tugann faisnéis nua le fios go bhféadfadh an chuideachta a bheith réidh le ceann dá smaointe crua-earraí a sheoladh. Tá an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Thaighde Raidió sa Chóiré Theas tar éis “feiste gan sreang ísealchumhachta” a dheimhniú ó Valve leis an ainmniú “RC-V1V-1030.” Cé nach soláthraíonn an deimhniú go leor sonraí faoin bhfeiste, léiríonn sé go n-úsáideann sé Wi-Fi 5GHz, atá coitianta cheana féin i bhformhór na ríomhairí. De ghnáth teastaíonn deimhniú ó ghníomhaireachtaí rialála le haghaidh feistí a allmhaireofar agus a d’fhéadfaí a dhíol i dtír. Níl an gléas Comhla le feiceáil fós i mbunachar sonraí FCC na Stát Aontaithe nó sa Bluetooth SIG, ach d'fhéadfadh sé seo athrú sa todhchaí.

I gcód Valve, tá roinnt leideanna faoi phleananna crua-earraí na cuideachta. Fuair ​​Michael Larabel ó Phoronix amach go bhfuil athruithe déanta ag Valve maidir le APU Van Gogh an Steam Deck, lena n-áirítear tagairtí d’ainmneacha na dtáirgí “Galileo” agus “Sephiroth.” Luaigh Greg Coomer ó Valve roimhe seo go bhféadfadh an APU atá ann cheana féin sa Deic Gaile a bheith oiriúnach freisin do headset VR neamhspleách. Mar sin féin, is lú an seans go gcuimseodh gamepad nua Rialaitheoir Gaile an sliseanna Steam Deck ar fad.

Tá smaointe crua-earraí éagsúla á bhfiosrú ag Valve, lena n-áirítear headset VR neamhspleách darb ainm “Deckard,” mar a dheimhnigh foinsí in 2021. Tá íomhánna paitinne den fheiste á scaipeadh freisin. Tá sé fós le feiceáil an mbaineann an “gléas gan sreang ísealchumhachta” deimhnithe le hathnuachan ar an Deic Gaile nó le táirge crua-earraí nua. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé a bheith ciallmhar do Valve fógra a dhéanamh sula nochtfaidh Nintendo a chomharba ar an Nintendo Switch.

Foinsí:

– The Verge (Sean Hollister)

– Arca.live (via Brad Lynch)

– Phoronix (Michael Larabel)

– Brad Lynch (YouTube)

– Ars Technica