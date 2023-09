D'fhéadfadh Leibhéil Ardaithe Luaidhe san Ithir a bheith i bPáirceanna Uirbeacha Tógtha ar Iar-Láithreáin Loiscthe

Achoimre: Fuarthas amach i staidéar a rinne Ollscoil Duke go bhféadfadh leibhéil arda luaidhe a bheith fós ina n-ithreacha dromchla i bpáirceanna cathrach agus áiteanna súgartha a tógadh ar iarshuímh loisceora dramhaíola. Bhailigh agus rinne an staidéar anailís ar shamplaí ithreach dromchla ó thrí pháirc chathrach i Durham, Carolina Thuaidh, atá suite ar iarshuímh loisceora a dúnadh go luath sna 1940idí. Léirigh na torthaí go raibh leibhéil luaidhe ar cheann de na páirceanna os cionn 2000 páirteanna in aghaidh an mhilliúin, níos mó ná cúig huaire níos airde ná an caighdeán reatha EPA maidir le hithreacha sábháilte i limistéir súgartha leanaí. Is féidir le hiarmhairtí sláinte fadtéarmacha a bheith ag nochtadh luaidhe san ithir, go háirithe ar leanaí, lena n-áirítear damáiste don inchinn agus don néarchóras, moill ar fhás agus ar fhorbairt, agus fadhbanna foghlama agus iompraíochta. Leagann an staidéar béim ar an ngá atá le monatóireacht agus tástáil mhéadaithe ar éilliú ithreach i gceantair uirbeacha, toisc go bhféadfadh páirceanna, scoileanna, tithe agus foirgnimh eile a bheith tógtha ar iar-loisceoirí agus láithreacha diúscartha fuinseoige i go leor cathracha.

Dhó cathracha sna SA agus i gCeanada a mbruscar agus a ndramhaíl i loisceoirí cathrach go dtí tús na 1970idí nuair a dúnadh imní faoi thruailliú aeir. Léiríonn an staidéar, áfach, go bhféadfadh oidhreacht an éillithe ó na loisceoirí seo a bheith fós in ithreacha uirbeacha. Tugann na taighdeoirí le fios go léiríonn suirbhéanna stairiúla easpa feasachta faoi na guaiseacha sláinte agus comhshaoil ​​a bhaineann le luaith loisceora, ina raibh leibhéil chomhchruinnithe luaidhe agus ábhar salaithe eile. Uaireanta scaipeadh an luaith timpeall páirceanna agus spásanna uirbeacha eile, rud a chuir le héilliú ithreach.

Leagann an staidéar béim freisin ar a thábhachtaí atá sé teicneolaíocht nua a úsáid chun éilliú ithreach a shampláil agus chun monatóireacht a dhéanamh air. Trí ionstraimí fluaraiseachta X-gha iniompartha a úsáid is féidir anailís thapa a dhéanamh ar shamplaí ithreach d’ilmhiotail, lena n-áirítear luaidhe. Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh úsáid a bhaint as taifid stairiúla faoi loscadh dramhaíola agus faoi dhiúscairt fuinseoige cuidiú le láithreacha éilliúcháin a aithint agus iarrachtaí a bhrostú chun rioscaí a mheasúnú agus a mhaolú. Feidhmíonn an staidéar seo mar mheabhrúchán ar na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr ithir éillithe i gceantair uirbeacha agus an gá atá le hiarrachtaí leanúnacha monatóireachta agus feabhsúcháin.

Foinse: Litreacha Eolaíocht & Teicneolaíocht Comhshaoil ​​(2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488