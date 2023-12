Éileamh gan Fasach ar Thicéid Chorn Davis Aiséirí Leadóige in Éirinn

Tá ticéid do chluiche leadóige Chorn Davis idir Éirinn agus an Ostair díolta amach taobh istigh de dhá uair an chloig tar éis a bheith ar díol, rud a thugann le fios go bhfuil borradh suntasach tagtha ar leadóg sa tír. Beidh dhá chluiche singil ar an Satharn agus cluiche dúbailte mar aon le dhá chluiche singil breise ar an Domhnach sa chluiche, atá le bheith ar siúl ar an 3 agus 4 Feabhra ag Arena UL i Luimneach.

Spreag an freagra ollmhór ó lucht leanúna Leadóg Éireann pleanáil a dhéanamh le haghaidh toilleadh suíocháin mhéadaithe. Chuir Príomhfheidhmeannach na heagraíochta, Kevin Quinn, in iúl go raibh sé tiomanta do lóistín a thabhairt do níos mó lucht féachana trí shuíocháin bhreise a shuiteáil go luath i mí Eanáir. “Beidh mé ag bualadh le OL chun toilleadh a phlé agus táim ag súil go mbeidh muid in ann go luath i mí Eanáir suiteáil níos mó suíochán agus scaoileadh ticéid eile a dhearbhú,” a dúirt sé.

Léiríonn an t-éileamh ard ar thicéid an t-éileamh pent-up atá ag an bpobal leadóige traidisiúnta le haghaidh cluiche Corn Davis sa bhaile agus an méadú ar éileamh an spóirt i measc glúin nua imreoirí. Bhí tuilte fiosrúchán mar thoradh ar fhógairt an chluiche, agus b'iontach an rud é an díolachán sciobtha ar maidin scaoileadh na dticéad.

Chuir iar-imreoir agus captaen proifisiúnta Conor Niland, arb as Luimneach dó agus a bhí san iomaíocht in imeachtaí iomráiteach an Champa, a sceitimíní ar na himreoirí. “Is iontach an scéal é seo do na himreoirí. Bhí ríméad orthu cheana féin faoin bhféidearthacht dul san iomaíocht i réimse cosúil leis an gceann in Ollscoil Luimnigh. Anois tá a fhios acu go cinnte go mbeidh siad ag déanamh amhlaidh os comhair tí lán. Beidh sé ollmhór dóibh, agus is féidir liom a dtiomantas iomlán a ráthú do dhúshlán daingean a thabhairt don fhreasúra a bheidh ar chaighdeán domhanda,” a dúirt sé.

Tá imreoirí den scoth ar nós Dominic Thiem, Jurij Rodionov agus Dennis Novak ar fhoireann na hOstaire, a bhfuiltear ag súil go dtabharfaidh siad cluiche crua d’Éirinn. Agus í ina hóstach ar an gcéad chluiche baile le beagnach deich mbliana anuas, féadann Éire a bheith ag súil le cluiche ceannais Chorn Davis leictrithe agus an-iomaíoch ar a móin bhaile.