Tugann Nuashonrú Nua One UI Watch 5 isteach Gothaí Uilíocha le haghaidh Rialú Feabhsaithe Smartwatch

Tugann an nuashonrú is déanaí ó Samsung One UI Watch 5 gné réabhlóideach ar a dtugtar Gestures Uilíoch, ag leathnú an choincheapa maidir le do smartwatch a úsáid trí gothaí. Cé go raibh gothaí Seoladh Tapa eolach cheana féin d’úsáideoirí Galaxy Watch, cuireann Uilíoch Gestures leibhéal difriúil smachta ar do smartwatch.

Feidhmíonn Gestures Uilíoch mar uirlis inrochtaineachta, ag soláthar smacht iomlán ar do smartwatch trí gothaí. Cé gur fearr le formhór na n-úsáideoirí rialuithe tadhaill, is uirlis iontach iad Gestures Uilíoch do dhaoine aonair a bhfuil gortuithe láimhe nó míchumas orthu.

Tá sé simplí gothaí Uilíocha a chumasú. Ar do Galaxy Watch ag rith One UI Watch 5, faigh rochtain ar an roghchlár Socruithe, téigh go dtí “Inrochtaineacht,” tapáil “Idirghníomhaíocht agus oirfidigh,” agus “Gothaí uilíocha” ina dhiaidh sin, agus scoránaigh an ghné ar. Nó, is féidir leat é a chumasú tríd an aip Galaxy Wearable ar do ghuthán cliste nasctha.

Chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn Gestures Uilíoch, tá rang teagaisc céim ar chéim ar fáil nuair a chumasaíonn tú an ghné ar dtús. Nuair a bheidh tú críochnaithe, is féidir leat aistriú ó nascleanúint dteagmháil-bhunaithe go Gothaí Uilíocha trí do chaol na láimhe a rothlú ó thaobh go taobh faoi dhó. Úsáidtear gothaí pinch agus do lámh a dhúnadh ina dhorn chun aibhsitheoir (táscaire fócais) a bhogadh trasna an chomhéadain úsáideora agus chun sconnaí scáileáin ar eilimintí Chomhéadain aibhsithe a insamhail, faoi seach.

Ina theannta sin, cuireann Gestures Uilíoch ar chumas úsáideoirí rochtain a fháil ar roghchlár Gníomhaíochta trína lámh a dhúnadh ina dhorn faoi dhó. Soláthraíonn an roghchlár seo cnaipí le haghaidh scrollaigh, oscailt an phainéil tapa, eagarthóireacht a dhéanamh ar aghaidheanna faire, rochtain a fháil ar an tarraiceán aipeanna, agus go leor eile.

Tá an tsolúbthacht ag úsáideoirí feidhmeanna gothaí a shaincheapadh, dath an aibhsitheora a athrú, socruithe scanadh cúrsóra a mhodhnú, an roghchlár Gníomhaíochta a chur in eagar, luasanna agus íogaireachtaí a choigeartú, agus níos mó. Is féidir na socruithe seo a choigeartú go héasca ar an smartwatch nó tríd an aip Galaxy Wearable.

Tá an nuashonrú One UI Watch 5 ar fáil faoi láthair ar an tsraith Galaxy Watch 6, le rolladh amach do líntelíne Galaxy Watch 4 agus Galaxy Watch 5 i réigiúin roghnaithe. Leanann Samsung ag leathnú infhaighteachta chuig níos mó margaí, ag cur leis an taithí smartwatch le Universal Gestures.

