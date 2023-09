Triail Aghaidheanna Google ar Líomhaintí faoi Mhí-Úsáid Cumhacht Monaplacht

Tá rialtas na Stát Aontaithe ag tabhairt Google chun na cúirte, ag cúiseamh an fathach teicneolaíochta as mí-úsáid a bhaint as a chumhacht monaplachta sa tionscal inneall cuardaigh. Tosaíonn an triail, arb é an chéad chás monaplacht mór de chuid an rialtais le scór bliain agus an chéad cheann le haois an idirlín nua-aimseartha, Dé Máirt i Washington, DC

Ag croílár chás na Roinne Dlí agus Cirt tá an t-éileamh go ndearna Google a chuid déileálacha gnó a stiúradh chun a chinntiú gurb é an chéad inneall cuardaigh é a fheiceann úsáideoirí nuair a fhaigheann siad rochtain ar a bhfóin nó ar a mbrabhsálaithe gréasáin. Áitíonn an rialtas gurb é cuspóir Google deireadh a chur leis an iomaíocht agus a cheannas a choinneáil.

Rinne an tIar-Aighne William Barr cur síos ar an dlí mar ionsaí ar ghreim Google ar an idirlíon, rud a chuir isteach ar na milliúin tomhaltóirí, fógróirí, gnólachtaí beaga agus fiontraithe. Tar éis blianta ullmhúcháin, lena n-áirítear táirgeadh na milliúin leathanach de dhoiciméid agus taiscí ó níos mó ná 150 duine aonair, tá an cás ag dul chun trialach ar deireadh.

Beidh impleachtaí suntasacha ag toradh na trialach suntasacha seo don tionscal teicneolaíochta agus don idirlíon ina iomláine. Tugann sé dúshlán do chumhacht cuideachtaí teicneolaíochta na táirgí a úsáideann daoine go laethúil a rialú. Má éiríonn leis, d’fhéadfadh go n-athródh sé an chaoi a n-oibríonn fathaigh teicneolaíochta agus go mbeadh tionchar díreach aige ar an gcaoi a bhfeidhmíonn an t-idirlíon.

Áitíonn Google, a bhfuil thart ar 90% de mhargadh inneall cuardaigh na SA aige faoi láthair agus a bhfuil luach $1.7 trilliún air, go bhfuil a tháirge cuardaigh níos fearr ná a chuid iomaitheoirí. Deir an chuideachta go roghnaíonn úsáideoirí Google a úsáid as rogha, mar go bhfuil sé éasca sa ré nua-aimseartha aistriú chuig inneall cuardaigh eile.

Tá an cás seo i gcuimhne ar chás antitrust 1998 i gcoinne Microsoft, a raibh bua ag an Roinn Dlí agus Cirt mar thoradh air. Mar gheall ar na cosúlachtaí idir an dá chás agus na torthaí a d’fhéadfadh a bheith orthu, d’fhéach go leor ar chás Microsoft mar threoirphlean chun dul i ngleic le fathaigh teicneolaíochta an lae inniu.

Díríonn cás an rialtais i gcoinne Google ar mhargaí eisiacha na cuideachta le déantóirí gutháin cosúil le Apple agus Samsung, chomh maith le brabhsálaithe gréasáin cosúil le Mozilla. Cinntíonn na comhaontuithe seo gurb é Google an t-inneall cuardaigh réamhshocraithe ar fhormhór na ngléasanna, rud a líomhnaítear a bheith ag cur bac ar iomaíocht agus ag cur srian le láithreacht iomaitheoirí níos lú.

Sna seachtainí atá romhainn, tiocfaidh an triail ar aghaidh, agus cruthóidh an fíorasc todhchaí an tionscail teicneolaíochta. Beag beann ar an toradh, is pointe ríthábhachtach é an cás ardphróifíle seo maidir le dul i ngleic leis an dinimic cumhachta laistigh den earnáil teicneolaíochta.

