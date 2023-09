Misean Tuairisceáin Samplach astaróideach OSIRIS-REx Sroicheann sé Buaicphointe

Tá capsúl ina bhfuil 250 gram de dheannach astaróideach le teacht i dtír i bhfásach Utah ar 24 Meán Fómhair, mar thoradh ar mhisean OSIRIS-REx NASA. Arna sheoladh in 2016, bhí sé mar aidhm ag an misean sampla a bhailiú agus a thabhairt ar ais ón astaróideach Bennu, a thairgeann léargais luachmhara ar fhoirmiú ár gcóras gréine breis agus 4.5 billiún bliain ó shin. Déanfar an capsule a iompar go cúramach chuig saotharlann NASA i Houston chun éilliú a chosc sula ndéanfar é a dháileadh ar shaotharlanna rannpháirteacha éagsúla ar fud an domhain.

Tá Bennu, toisc gur ábhar réasúnta primitive é, an-luachmhar d'eolaithe atá ag iarraidh bunús an chórais gréine a thuiscint. Titeann dreigítí comhchosúla le comhdhéanamh Bennu go dtí an Domhan, ach is minic a dhónn siad suas san atmaisféar nó éillithe ag an timpeallacht talún. Tugann misean OSIRIS-REx deis uathúil staidéar a dhéanamh ar shampla neamhéillithe.

Beidh deis ag taighdeoirí Ceanadacha freisin anailís a dhéanamh ar chuid den sampla, a bhuíochas dá rannchuidiú leis an misean le hionstraim OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter). Beidh rochtain ag Gníomhaireacht Spáis Cheanada ar 4% den sampla, comhionann le 10 gram. Tá sé beartaithe ag Michael Daly, taighdeoir in Ollscoil Eabhrac, seoltacht theirmeach a shampla a thomhas chun airíonna teirmeacha an astaróideach ar fad a chinneadh. Bainfidh Dominique Weis agus a comhghleacaithe in Ollscoil British Columbia úsáid as cineál íogair mais-speictriméadrachta chun comhdhéanamh Bennu a chinneadh.

Cé go gcaomhnófar trí cheathrú den sampla do na glúnta atá le teacht chun staidéar a dhéanamh air, leanfaidh misean OSIRIS-REx ar aghaidh tar éis an capsúl a sheachadadh. Rachaidh an taiscéalaí ar aghaidh chun an astaróideach Apophis a chur i bhfithis in 2029.

Foinsí:

– misean OSIRIS-REx NASA

– Michael Daly, taighdeoir in Ollscoil Eabhrac

– Dominique Weis, stiúrthóir ar Ionad an Aigéin Chiúin um Thaighde Iseatópach agus Geocheimiceach in Ollscoil British Columbia