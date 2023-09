Cumhacht Líne Ordú Linux: Críochnú Cluaisíní agus Stair

Is minic a bhaineann córas oibriúcháin Linux leis an ngá atá le horduithe casta a úsáid chun tascanna a chur i gcrích. Ní hé seo an cás a thuilleadh, áfach. Tá an deasc Linux tar éis teacht chun cinn go mór thar na blianta, agus is féidir Linux a úsáid anois gan ordú amháin a rith riamh. Mar sin féin, do roinnt úsáideoirí, is féidir leis an gcumhacht a thairgeann Comhéadan Líne Ceannasaíochta Linux (CLI) a bheith mealltach.

Tá dhá ghné de líne ordaithe Linux ar féidir leo a éifeachtúlacht a fheabhsú go mór: críochnú cluaisíní agus stair. Ligeann comhlánú na gcluaisíní duit orduithe nach cuimhin leat ina n-iomláine a aimsiú agus a chomhlánú go héasca. Mar shampla, má tá a fhios agat go dtosaíonn ordú le “sys,” ach ní féidir leat an t-ordú iomlán a thabhairt chun cuimhne, níl le déanamh ach clóscríobh “sys” agus brúigh Tab. Líonfaidh an líne ordaithe an chuid eile den ordú go huathoibríoch.

Tá gné na staire ordaithe chomh húsáideach céanna. Trí an tsaighead suas ar do mhéarchlár a bhrú, is féidir leat scrollú trí na horduithe a chuir tú isteach roimhe seo. Ligeann sé seo duit orduithe a aimsiú agus a athreáchtáil gan a bheith ort iad a chlóscríobh arís. Nuair a aimsíonn tú an t-ordú atá ag teastáil sa stair, cuirfidh an cnaipe Enter é i gcrích, mar go raibh tú díreach tar éis é a chlóscríobh.

Is féidir leis na cleasanna seo a bheith thar a bheith cabhrach d'úsáideoirí Linux nua agus a bhfuil taithí acu. Fágann siad gur lú imeaglú agus níos éifeachtaí as an líne ordaithe, rud a shábhálann am agus anró. Trí eolas a chur ar chríochnú cluaisíní agus ar stair, is féidir leat leas iomlán a bhaint as cumhacht CLI Linux agus leas a bhaint as a chumais.

Foinsí:

- Dada