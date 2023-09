Na Ceannlínte is Déanaí: Babhtáil Príosúnach leis an Iaráin, Faomhadh FDA ar Vacsaín Nua, Triail Antitrust in aghaidh Google, Bagairt Hairicín, Tuairisceáin Talk Show Drew Barrymore, agus Tubaiste Fíona sa Phortaingéil

Le nuacht le déanaí, tá céim glactha ag riarachán Biden i dtreo scaoileadh cúigear saoránach Meiriceánach atá faoi choinneáil san Iaráin a áirithiú trí tharscaoileadh a eisiúint do bhainc $6 billiún a aistriú i gcistí ola reoite na hIaráine gan eagla roimh smachtbhannaí na SA. Cuireadh an fhorbairt seo in iúl don Chomhdháil, agus d'fhéadfadh go ndéanfaí an malartú príosúnach chomh luath leis an tseachtain seo chugainn. Mar chúiteamh, scaoilfear cúigear saoránach ón Iaráin atá faoi choinneáil sna Stáit Aontaithe freisin. Tá sé mar aidhm ag an mbeart taidhleoireachta seo caidreamh SAM-na hIaráine a fheabhsú.

Tá faomhadh tugtha ag an FDA do vacsaín coronavirus nua a dhíríonn go sonrach ar an bhfo-athraitheach omicron, ag ullmhú don séasúr víreas riospráide atá le teacht sa titim. Cé go bhfuil an vacsaín glanta d'aon duine atá 6 mhí d'aois agus níos sine, tiocfaidh painéal comhairleach an CDC le chéile chun cur chuige níos spriocdhírithe a chinneadh. Táthar ag súil go mbeidh an vacsaín ar fáil níos déanaí an tseachtain seo agus beidh sé saor in aisce don chuid is mó de na Meiriceánaigh a bhfuil árachas príobháideach acu, Medicaid, nó Medicare.

Bhí Maracó mall ag glacadh le cúnamh ón gcoigríoch tar éis crith talún le déanaí. Tá dúshláin roimh an tír maidir le hiarrachtaí faoisimh a chomhordú agus cúnamh a dháileadh ar na limistéir a bhfuil tionchar orthu, rud a chuir moill ar chabhair a thabhairt dóibh siúd a ndeachaigh an tubaiste i bhfeidhm orthu.

Tá an Roinn Dlí agus Cirt le tosú ar thriail fhrith-iontaobhais i gcoinne Google, áit a ndéanfar grinnscrúdú ar an bhfathach teicneolaíochta maidir le húsáid a d’fhéadfadh a bheith ina cheannasacht i margadh na n-inneall cuardaigh chun an iomaíocht sa chuardach agus san fhógraíocht a bhacadh. Is í an triail ardphróifíle seo an chéad cheann dá leithéid in aghaidh cuideachta mhór ardteicneolaíochta le breis is fiche bliain anuas agus d’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith aici don tionscal teicneolaíochta agus do bhaint amach Google amach anseo.

Tá Hairicín Lee ina bhagairt mhéadaitheach ar oirthear Shasana Nua, agus d’fhéadfadh gaoth láidir, báisteach throm agus borradh stoirme a bheith ann. Cé go bhfuiltear ag súil go bhfanfaidh sé amach ón gcósta, d'fhéadfadh go mbeadh buille díreach ag na Canadian Maritimes agus Nova Scotia. Táthar ag súil go dtiocfaidh an stoirm i laige ach go dtiocfaidh méadú ar a méid de réir mar a ghluaiseann sé ó thuaidh.

I measc stailceanna leanúnacha Hollywood, tá Drew Barrymore ag tabhairt a seó cainte ar ais. Tagann an cinneadh seo ag am a bhfuil go leor léiriúcháin ar feitheamh, ag soláthar ábhar úr don lucht féachana le linn aga neamhfhónaimh an tionscail.

I dtubaiste a bhain le fíon, chuir thart ar 600,000 galún fíon dearg faoi uisce sráideanna São Lourenço do Bairro, an Phortaingéil, tar éis dhá umar fíona a bhain le drioglann áitiúil pléasctha. Bhí na comhraiceoirí dóiteáin in ann an méid ollmhór fíona a atreorú chuig ionad cóireála fuíolluisce. Socraíodh an fíon a scriosadh mar gheall ar bharrachas i mbliana, rud a fhágann nach bhfuil sé oiriúnach le caitheamh.

Ar deireadh, is féidir le húsáideoirí Chrome leas a bhaint as socruithe príobháideachais agus fógraíochta nua. Tá sé mar aidhm ag na socruithe seo príobháideacht a fheabhsú agus níos mó smachta a thabhairt d'úsáideoirí ar a n-eispéireas brabhsála.

