Tuairiscíonn Úsáideoirí Venmo Briseadh agus Ceisteanna Íocaíochta

Bhí fadhbanna le déanaí ag na mílte úsáideoirí Venmo leis an aip, lena n-áirítear fadhbanna le híocaíochtaí agus aistrithe airgid. Tháinig buaic tuairiscí ar na fadhbanna seo thart ar 10.30am ET inniu, agus gearán go leor úsáideoirí nach raibh an aip ag obair i gceart agus nach raibh íocaíochtaí ag dul tríd. Níor thug Venmo aghaidh go hoifigiúil ar an tsaincheist ná níor chuir sé aon nuashonruithe ar fáil ar na meáin shóisialta.

Chuaigh úsáideoirí chuig ardáin cosúil le Twitter chun a gcuid frustrachas a chur in iúl le Venmo. Thuairiscigh roinnt daoine nach bhfuil a gcuid iarmhéideanna ar an aip á nuashonrú, rud is cúis le mearbhall agus imní. Tá gearán déanta ag daoine eile nach raibh siad in ann rochtain a fháil ar a gcuid airgid, rud a d’fhág go raibh míchaoithiúlacht ann mar thurais amú chuig an siopa. Bhí sé deacair teacht ar sheirbhís do chustaiméirí Venmo, rud a chuir leis an bhfrustrachas.

Cé go bhfuil laghdú ag teacht ar líon na dtuairiscí ar Downdetector, agus thart ar 400 fágtha ag an am seo, is cosúil go bhfuil na saincheisteanna réitithe don chuid is mó d’úsáideoirí. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon dearbhú oifigiúil nó ráiteas ó Venmo maidir leis an outage.

Léiríonn léarscáil briseadh Mheiriceá Thuaidh a chuir Downdetector ar fáil go bhfuil na ceantair is mó atá buailte scaipthe ar fud na Stát Aontaithe. Idir an dá linn, léiríonn graf a léiríonn na saincheisteanna a tuairiscíodh le huaireanta anuas treocht atá ag ardú.

Mar fhocal scoir, chuir úsáideoirí Venmo isteach ar sheirbhís, lena n-áirítear teipeanna íocaíochta agus mífheidhmeanna aipe. Chuir go leor a gcuid casaoidí in iúl ar ardáin éagsúla, ag lorg cúnaimh agus réitigh. Níl aon mhíniú oifigiúil nó nuashonrú ar an scéal tugtha fós ag Venmo.

