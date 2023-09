The Butchered Irish Accent in Starfield Sparks Controversy

Tháinig an cluiche a raibh súil go mór leis, Starfield, arna fhorbairt ag Bethesda, trí thine le déanaí mar gheall ar a chaint Éireannach lag. Tá imreoirí agus léirmheastóirí araon tar éis a bheith scanraithe agus díomách mar gheall ar léiriú an chaint, ar cuireadh síos air mar “ghreim.”

Ní ceist nua i saol na meán í an cheist maidir le mífhaisnéis a thabhairt ar chaint, ach is cosúil go bhfuil Starfield tar éis é a thógáil go leibhéal iomlán nua. Chuir go leor daoine as Éirinn, a bhfuil cur amach acu ar mhionteangacha a gcanúintí féin, a bhfrustrachas in iúl faoin léiriú míchruinn.

Cé go bhféadfadh roinnt a mhaíomh gurb é an réiteach is fusa ar aisteoirí iarbhír Éireannacha na róil seo a chur in iúl, bítear ag súil ar a laghad go ndéanfaí an blas ceart. Ar an drochuair, is cosúil go ndearnadh neamhaird den bhunriachtanas seo i bhforbairt Starfield.

Tá Twitter faoi lán seoil le tuairimí a thugann aird ar dhroch-chaighdeán an chaint Ghaelaigh sa chluiche. Chuir cuid acu é i gcomparáid le blas bunúsach Meiriceánach le húsáid na bhfrásaí buanchruthacha Gaeilge ó am go chéile. Tá sé ar a dtugtar "shocking" agus "dochreidte" ag na daoine a bhfuil taithí acu go díreach é.

Ní hé seo an chéad ásc de chaint Éireannach lag i saol an chearrbhachais. Mar sin féin, tá jab i bhfad níos fearr déanta ag teidil le déanaí ar nós Assassin's Creed Valhalla chun an blas a léiriú go cruinn. Is ábhar díomá a fheiceáil gur chaill Starfield an marc maidir leis seo.

In ainneoin na conspóide a bhaineann le blas na hÉireann, d’éirigh le Starfield fós a bhaint amach i réimsí eile. Tá léirmheasanna dearfacha faighte ag an gcluiche agus tá ag éirí go maith leis i ndíolacháin.

Mar fhocal scoir, spreag blas búistéireachta na hÉireann i Starfield fearg i measc imreoirí agus léirmheastóirí. Is sampla soiléir é den tábhacht a bhaineann le hionadaíocht chruinn sna meáin, agus cuireann sé i gcuimhne gur cheart iarracht níos mó a dhéanamh chun barántúlacht a chinntiú i léiriú cultúir agus blasanna éagsúla.

