Saincheap Do Chreathadh iPhone le haghaidh Teagmhálacha Aonair

Más fearr leat do iPhone a choinneáil ar mhodh ciúin nó creathadh ach fós ag iarraidh a bheith in ann téacsanna nó glaonna isteach a idirdhealú ó theagmhálacha éagsúla, is féidir leat a bpatrún creathadh a shaincheapadh. Tríd an patrún creathadh a mhodhnú, is féidir leat foláirimh isteach a scagadh gan a bheith ag brath ar fhuaimeanna glinne.

Chun an patrún creathadh a shaincheapadh do theagmhálaí ar leith, lean na céimeanna seo:

Seoladh an app Teagmhálacha ar do iPhone nó sconna ar an deilbhín fón ar imeall bun do scáileán is mó agus téigh go dtí an táb Teagmhálacha. Tap ar ainm an teagmhálaí is mian leat a mhodhnú agus roghnaigh Edit. Roghnaigh ceachtar Ringtone nó Téacs Tone. Beartaíonn Chreathadh. Ar an scáileán seo, is féidir leat a roghnú ó liosta de chreathadh caighdeánach, nó is féidir leat ceann saincheaptha a chruthú.

Má roghnaíonn tú patrún creathadh saincheaptha a chruthú, lean na céimeanna breise seo:

Bain úsáid as do mhéar chun sconna ar an scáileán iPhone i do comharbas inmhianaithe a chruthú patrún. Tapáil Stop nuair a bheidh tú críochnaithe leis an bpatrún. Tapáil Play chun do dhearadh a thástáil. Más mian leat do chuid oibre a athdhéanamh, roghnaigh Taifead. Nuair atá tú sásta le do chreathadh saincheaptha, tapáil Sábháil. Ainmnigh do phatrún creathadh nuachruthaithe agus tapáil Sábháil arís. Cuirfidh sé seo an tonnchrith saincheaptha le do liosta roghanna. Chun creathadh saincheaptha sábháilte a scriosadh, swipe ar chlé ar an iontráil agus tapáil Scrios.

Díreach cosúil le clingthoin nua-íoslódála, is féidir aon phatrún creathadh saincheaptha a chruthaíonn tú agus a shábhálann tú a úsáid cibé áit a bhfuil an ghné creathadh infheidhme.

Is féidir patrúin creathadh a shaincheapadh do theagmhálacha aonair a bheith ina bhealach úsáideach chun foláirimh ag teacht isteach a scagadh gan a bheith ag cur isteach ar chlocha gutháin. Ligeann sé duit a aithint cé atá ag iarraidh teacht ort bunaithe ar an bpatrún creathadh atá sannta agat dóibh.

Foinsí:

Teideal an ailt: “Conas Creathadh iPhone Saincheaptha a Shocrú do Theagmhálaithe”

Foinse: Lifewire