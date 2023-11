Díghlasáil Cumhacht Gloiní Réaltachta Méadaithe leis an iPhone 15 Pro

Tá cumas USB-C tugtha isteach ag an iPhone 15 Pro is déanaí, ag tairiscint córas bainistíochta cábla uasghrádaithe. Ní hamháin go gcinntíonn sé seo eagrúchán níos fearr ach cuireann sé tacaíocht aschuir físe dúchais ar fáil freisin. Leis an ngné nua seo, is féidir le húsáideoirí a n-iPhone a nascadh go héasca le taispeántais sheachtracha ag baint úsáide as cábla amháin. Samhlaigh na seónna Netflix is ​​fearr leat a shruthú go díreach ar do theilifís seomra óstáin - tá an áisiúlacht gan sárú. Mar sin féin, tá an comhoiriúnacht USB-C tar éis teacht chun cinn freisin do chatagóir cúlpháirtí nua a chuireann go mór le feidhmiúlacht do iPhone, go háirithe nuair a bhíonn tú ag dul.

Cuir isteach spéaclaí réaltachta méadaithe - margadh atá ag fás go tapa a thairgeann raon spéaclaí le scáileáin teilgeoirí ionsuite. Tugann na spéaclaí seo, ar phraghas idir $300 agus $500, eispéireas féachana uathúil d'úsáideoirí. Rogha suntasach amháin sa chatagóir seo is ea an Xreal Air, a bhfuil taispeáint MicrOLED 120Hz, 0.68-orlach teilgthe ar na lionsaí trí scáthán. Ligeann sé seo d'úsáideoirí an taispeáint agus an saol fíor a fheiceáil ag an am céanna. Chun tú féin a thumadh tuilleadh agus taitneamh a bhaint as fíordhubh, is féidir cochall fisiceach a cheangal ar aghaidh na spéaclaí seo chun solas seachtrach a bhlocáil.

Níl a bhfoinse cumhachta féin ag na gloiní Xreal Air. Ina áit sin, tarraingíonn siad cumhacht ó na feistí a nascann siad leo, díreach cosúil le go leor monatóirí USB-C iniompartha ar an margadh. Leis an gcábla USB-C go USB-C atá san áireamh, is féidir leat na spéaclaí Xreal Air a nascadh le do iPhone 15 Pro gan stró, ag scáthánú láithreach do scáileán ar thaispeántas na spéaclaí. Cé go léiríonn an socrú réamhshocraithe scáileán baile agus aipeanna do ghutháin, cuireann aipeanna sruthú físeáin a thacaíonn le físeán amach físeán treoshuíomh tírdhreacha níos tarraingtí agus seónna nó scannáin á seinm.

Níl na spéaclaí réaltachta méadaithe seo riachtanach do shruthú físeáin amháin. Déanann siad cearrbhachas níos tumtha, go háirithe nuair a chuirtear le chéile iad le rialtóir Backbone USB-C. Ina theannta sin, cuireann siad eispéireas brabhsála gréasáin íosta ar fáil nuair a bhíonn siad péireáilte le méarchlár Bluetooth. Ina theannta sin, is féidir le húsáideoirí a gcuid lionsaí oidis féin a chur isteach leis an gcur isteach san áireamh nó lionsaí saincheaptha a ordú ó HONSVR ar phraghas réasúnta.

Chun an t-eispéireas Xreal Air a fheabhsú, is féidir leat an cúlpháirtí Xreal Beam a roghnú. Glasann an cúlpháirtí seo do thaispeántas fíorúil sa spás i gcoibhneas le suíomh do chinn, rud a laghdóidh aon mhíchompord a d’fhéadfadh a bheith ann. Dúbailt an Xreal Beam freisin mar bhanc ceallraí cúltaca le haghaidh tascanna réaltachta méadaithe agus féadann sé nascadh le héagsúlacht feistí, lena n-áirítear consóil cluiche cosúil leis an Nintendo Switch agus PlayStation 5, ag soláthar taispeáint fíorúil suas le 300 orlach.

Cé go dtugann Vision Pro atá le teacht Apple eispéireas réaltachta méadaithe níos airde, dá bharr sin agus a chostas níos airde agus a scaoileadh an bhliain seo chugainn beidh roghanna cosúil leis an Xreal Air ina rogha an-láidir don chuid is mó d'úsáideoirí. Tairgeann na spéaclaí seo raon de ghnéithe laethúla agus foirm fhachtóir caol, discréideach ar féidir a iompar go háisiúil i ngach áit.

Ceisteanna Coitianta

1. An féidir liom na spéaclaí Xreal Air a nascadh le feistí seachas an iPhone 15 Pro?

Sea, is féidir leat na spéaclaí Xreal Air a nascadh le feistí éagsúla, lena n-áirítear consóil cluiche cosúil leis an Nintendo Switch agus PlayStation 5, le haghaidh taispeáint fhíorúil níos mó.

2. An bhfuil lionsaí oideas ar fáil do na spéaclaí Xreal Air?

Sea, tagann na spéaclaí Xreal Air le hionsá a ligeann d'úsáideoirí a lionsaí oideas féin a chur leis. Nó is féidir lionsaí saincheaptha a ordú ó HONSVR ar phraghas réasúnta.

3. Conas a fheabhsaíonn an cúlpháirtí Xreal Beam an taithí?

Ceadaíonn an cúlpháirtí Xreal Beam d'úsáideoirí a dtaispeántas fíorúil a shocrú sa spás i gcoibhneas lena suíomh ceann, ag laghdú aon míchompord nó breoiteachta tairiscint a d'fhéadfadh a bheith ann. Feidhmíonn sé freisin mar bhanc ceallraí cúltaca le haghaidh tascanna réaltachta méadaithe.

4. An rogha éifeachtach ó thaobh costais é an Xreal Air i gcomparáid le Vision Pro atá le teacht Apple?

Sea, cuireann an Xreal Air taithí réaltachta méadaithe den chineál céanna ar chostas i bhfad níos ísle. Agus é ar fáil láithreach agus gnéithe laethúla, cuireann sé rogha an-láidir i láthair don chuid is mó d'úsáideoirí.