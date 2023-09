An bhfuil an Cruinne Beag i ndáiríre?

Tugann staidéar nua a foilsíodh ar an bhfreastalaí réamhphriontála arXiv dúshlán don chreideamh go bhfuil an cruinne i bhfad níos mó ná an méid is féidir linn a bhreathnú. Cé go n-áitíonn an chuid is mó de na cosmeolaithe nach bhfuil sa chruinne inbhraite ach cuid bheag de chruthú ollmhór doshamhlaithe, tugann an páipéar seo le fios gurb é an cruinne inbhraite den chuid is mó atá ann.

Cúis amháin a gcreideann cosmologists go bhfuil na cruinne mór ná dáileadh na mbraislí réaltraí. Mura sínfeadh an cruinne thar a bhfuil le feiceáil againn, bheadh ​​réaltraí ag cnuasach i dtreo ár réigiún gan aon neamhshiméadracht. Mar sin féin, léiríonn an fhíric go bhfuil réaltraí ag cnuasach ar scála comhchosúil ar fud na cruinne sofheicthe go bhfuil an chruinne inbhraite aonchineálach agus iseatrópach.

Pointe eile le cur san áireamh ná go bhfuil spás-am cothrom. Mura mbeadh, dhéanfaí ár ndearcadh ar réaltraí i bhfad i gcéin a shaobhadh. Mar sin féin, bunaithe ar ár dtuairimí, tugann maoile an spáis ama le fios go bhfuil an chruinne 400 uair ar a laghad níos mó ná an chruinne inbhraite.

Tá aonfhoirmeacht beagnach foirfe an chúlra micreathonn cosmaí (CMB) suntasach freisin. Tá sé molta ag réalteolaithe go bhféadfadh boilsciú cosmaí luath, tréimhse forleathnaithe ollmhór tar éis an Big Bang, cuntas a thabhairt ar an aonfhoirmeacht seo. Más fíor, thabharfadh sé le tuiscint go bhfuil na cruinne thart ar 10^26 uair níos mó ná mar is féidir linn a thabhairt faoi deara.

Mar sin féin, téann teoiric teaghrán isteach sa phictiúr. Is minic nach mbíonn boilsciú luath chosmach i gceist le samhlacha teoiriciúla i dteoiric teaghrán atá comhoiriúnach le domhantarraingt chandamach agus fachtóirí tábhachtacha eile. Tagraítear do na samhlacha seo mar bheith i “swampland” de theoiricí nach bhfuil gealladh fúthu.

Sa staidéar nua seo, déanann na húdair iniúchadh ar struchtúir níos airde tríthoiseach laistigh de theoiric teaghrán mar mhalairt ar luathbhoilsciú cosmaí. Agus cruinneanna níos airde tríthoiseach á mbreithniú acu, tugann siad le tuiscint nach bhféadfadh an cruinne a bheith ach céad nó míle uair níos mó ná mar is féidir linn a thabhairt faoi deara.

Cé gur coincheap suimiúil é seo, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur samhlacha teoiriciúla fós iad seo agus tá gá le tuilleadh taighde chun a fháil amach an gcuireann siad síos go cruinn ar ár gcruinne.

