Éabhlóid na hAoine Duibhe: Ó Lá Aonair go Sárshaothar Siopadóireachta ar feadh seachtaine

Tá Black Friday, an feiniméan siopadóireachta coitianta sna Stáit Aontaithe, bainteach le fada le sluaite craiceáilte, oscailtí siopaí go luath ar maidin, agus margaí gan sárú. Go traidisiúnta ar siúl ar an lá tar éis Thanksgiving, tá Black Friday marcáilte tús neamhoifigiúil an tséasúir siopadóireachta saoire ar feadh na mblianta. Mar sin féin, le blianta beaga anuas, tá athrú mór tagtha ar thírdhreach na hócáide bliantúla seo.

I mbliana, breathnófar Dé hAoine Dubh an 24 Samhain, ag tabhairt deis do shiopadóirí lascainí dochreidte a fháil ar líne agus i siopaí bríce agus moirtéal. Cé go bhfuil suntas fós ag Black Friday, tá a thionchar méadaithe chun seachtain iomlán d’fhuadar siopadóireachta ar a dtugtar imeacht Cyber ​​5 a chuimsiú.

Síneann imeacht Cyber ​​5 ón Aoine Dhubh, agus ina dhiaidh sin Dé Sathairn Gnólachtaí Beaga agus Dé Domhnaigh/Dé Luain, agus críochnaíonn sé ar deireadh le Giving Tuesday. Tá a théama uathúil féin ag gach lá den mhórshiúl siopadóireachta leathnaithe seo, ag freastal ar roghanna agus eispéiris éagsúla na dtomhaltóirí. Cé gurb é Dé hAoine Dubh an lá fós le haghaidh lascainí móra ag miondíoltóirí móréilimh, spreagann Small Business Saturday siopadóirí chun tacú le gnólachtaí áitiúla. Díríonn Cyber ​​Sunday/Monday ar mhiondíoltóirí ar líne mar Amazon, ag tairiscint margaí eisiacha do shiopadóirí ar líne. Ar deireadh, tugann Giving Tuesday deis do thomhaltóirí aisíocaíocht a thabhairt, le fócas ar thabhartais charthanachta.

Tá miondíoltóir amháin, Newegg, tar éis glacadh le nádúr éabhlóideach Dé hAoine Dubh trína n-imeacht díolacháin a leathnú trí Samhain 25th. Cuireann siad ráthaíocht praghais Dé hAoine Dubh ar fáil fiú, rud a chinntíonn go bhfaighidh custaiméirí aisíocaíochtaí uathoibríocha má thiteann praghas na míre ceannaithe acu roimh an 25ú.

Léiríonn éabhlóid na hAoine Duibhe isteach i seó seachtaine siopadóireachta ar athrú nósanna agus roghanna na dtomhaltóirí. De réir mar a théann siopadóireacht ar líne chun cinn agus go bhfuil ról suntasach ag áisiúlacht i gcinntí ceannaigh, tá miondíoltóirí tar éis oiriúnú trína n-imeachtaí díolacháin a leathnú agus margaí mealltacha a thairiscint le linn na tréimhse Cyber ​​5.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é Dé hAoine Dubh?

A: Is lá siopadóireachta coitianta é Dé hAoine Dubh sna Stáit Aontaithe, a tharlaíonn an lá tar éis Thanksgiving. Cuireann sé tús le séasúr siopadóireachta na saoire agus cuireann sé lascainí géara ar fáil do mhiondíoltóirí éagsúla.

Q: Cad é an ócáid ​​​​Cyber ​​5?

A: Tagraíonn imeacht Cyber ​​5 d’eastóscadh siopadóireachta seachtaine ag tosú leis an Aoine Dhubh agus ag críochnú le Giving Tuesday. Tá a théama díolacháin féin ag gach lá den imeacht, ag freastal ar roghanna éagsúla tomhaltóirí.

C: Conas a oibríonn ráthaíocht praghsanna Newegg's Black Friday?

A: Cinntíonn ráthaíocht praghais Black Friday Newegg go n-aisíocfar an difríocht do chustaiméirí má thiteann praghas a n-ítim ceannaithe roimh an 25 Samhain. Cinntíonn sé seo an praghas is fearr is féidir do chustaiméirí le linn an imeachta díolacháin leathnaithe.