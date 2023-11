Margaí Nua Apple don Aoine Dubh agus Cibear Luain 2023

Tá an séasúr saoire ag druidim go tapa, rud a chiallaíonn go bhfuil sé in am tosú ag smaoineamh ar do liosta siopadóireachta. Tá Black Friday agus Cyber ​​Monday díreach timpeall an chúinne, agus ciallaíonn sé sin lascainí móra ó mhiondíoltóirí mar Amazon, Best Buy, Walmart, agus go leor eile. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh bronntanais a cheannach do muintir nó caitheamh leat féin le giuirléid nua, tá neart margaí ar féidir leas a bhaint astu.

Ceann de na brandaí is mó ráchairt le linn an tséasúir siopadóireachta ná Apple. Aitheanta as a gcuid feistí ardcháilíochta, is annamh a aimsítear lascainí suntasacha ar tháirgí Apple. Mar sin féin, i mbliana tá roinnt margaí spreagúil luath Dé hAoine Dubh ar fiú d'aird a thabhairt orthu.

Má tá MacBook Air nua á lorg agat, tá lascaine $200 á thairiscint ag Amazon ar mhúnla 2023. Tá taispeáint reitine leachtach 15.3-orlach, 8GB RAM, agus stóráil SSD 256GB ar an ríomhaire glúine caol seo. Ar an bpraghas lascainithe, tá sé ina steal do dhuine ar bith a bhfuil gá acu le ríomhaire glúine cumhachtach agus dlúth.

Tá roinnt margaí iontacha á dtairiscint ag Verizon ar fheistí Apple freisin. Déan do sheanghléas a thrádáil agus faigh an Apple iPhone 15 Pro nua saor in aisce, ag brath ar an rogha stórála is fearr leat. Ina theannta sin, tá Verizon ag tabhairt suas le $280 as iPad nuair a thosaíonn tú ar líne nua. Mar bhónas breise, gheobhaidh tú Apple TV saor in aisce le ceannach do ghutháin, mar aon le sé mhí de Apple One saor in aisce.

Do lovers iPad, tá go leor ag Best Buy ar an mion iPad. Tá próiseálaí A15, stóráil SSD 64GB, 4GB RAM, agus taispeáint iontach Reitine ar an táibléad dlúth seo. Le lascaine $100, is deis iontach é do lámha a fháil ar an mion iPad is déanaí.

Má tá tú ar an margadh le haghaidh earbuds gan sreang, tá Amazon ag tairiscint lascaine $ 60 ar an Apple AirPods Pro 2ú glúin. Tairgeann na earbuds seo caighdeán fuaime dochreidte agus tagann siad le hardghnéithe cosúil le cealú torainn gníomhach.

Maidir le closfhile, tá lascaine $70 ag Best Buy ar chluasáin Apple AirPods Max. Soláthraíonn na cluasáin ró-chluas seo fuaim gan sreang den scoth agus tagann siad i ndearadh caol agus stylish.

Is iad seo ach cuid de na luath-mharganna Apple atá ar fáil an Aoine Dubh seo agus an Cyber ​​​​Monday. Bí cinnte súil a choinneáil amach le haghaidh tuilleadh lascainí agus seiceáil ar ais go minic le haghaidh nuashonruithe ar na margaí is déanaí. Siopadóireacht shona duit!

Ceisteanna Coitianta

Cad é an Aoine Dubh?

Is lá siopadóireachta coitianta é Dé hAoine Dubh a tharlaíonn an lá tar éis Thanksgiving sna Stáit Aontaithe. Tá cáil air as a lascainí ollmhóra agus a margaí ó mhiondíoltóirí éagsúla.

Cathain atá Black Friday 2023?

Titeann Black Friday 2023 ar an 24 Samhain.

An mbíonn táirgí Apple ar díol de ghnáth le linn Dé hAoine Dubh?

De ghnáth ní chuirtear lascaine mhór ar tháirgí Apple le linn Dé hAoine Dubh. Mar sin féin, is minic a bhíonn roinnt margaí ar fáil, go háirithe ar mhúnlaí níos sine nó trí mhiondíoltóirí údaraithe.

An féidir liom margaí a fháil ar tháirgí Apple ar líne?

Sea, cuireann go leor miondíoltóirí margaí ar líne ar fáil don Aoine Dubh, lena n-áirítear ardáin ríomhthráchtála móra cosúil le Amazon. Is bealach iontach é chun leas a bhaint as lascainí gan cuairt a thabhairt ar shiopaí fisiceacha.

Conas a bhfaighidh mé na margaí Apple is fearr?

Chun na margaí Apple is fearr a fháil, tá sé tábhachtach praghsanna ó mhiondíoltóirí éagsúla a chur i gcomparáid agus lascainí a lorg ar shuíomhanna gréasáin creidiúnacha. Coinnigh súil amach do mhiondíoltóirí oifigiúla Apple agus d’athdhíoltóirí údaraithe le haghaidh fíortháirgí agus seirbhís iontaofa.

An bhfuil margaí ar tháirgí teicneolaíochta eile le linn Black Friday agus Cyber ​​Monday?

Cinnte! Tá clú ar Black Friday agus Cyber ​​​​Monday as lascainí a thairiscint ar raon leathan táirgí teicneolaíochta, lena n-áirítear fóin chliste, ríomhairí glúine, teilifíseáin, gléasanna baile cliste, agus go leor eile. Is am iontach é bargains a aimsiú ar bhrandaí móréilimh agus do shocrú teicneolaíochta a uasghrádú.