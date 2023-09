Leanann an t-ionchas ar aghaidh: Ag fanacht le AirPods Max 2 Apple

Tá díograiseoirí Apple ag fanacht go fonnmhar le teacht an dara glúin de chluasáin thar-chluas AirPods Max Apple, ar a dtugtar an AirPods Max 2. Mar sin féin, theip ar thaispeántas mhí Mheán Fómhair le déanaí an táirge seo a raibh súil leis go mór a nochtadh, rud a d'fhág díomá ar lucht leanúna.

Fuair ​​na AirPods Max bunaidh léirmheasanna iontacha as a gcáilíocht tógála eisceachtúil, a ndearadh compordach, agus a gcumas fuaime mórthaibhseach. In ainneoin a gclib ardphraghais, measadh go raibh siad ar chuid de na cluasáin cealaithe torainn is fearr ar an margadh. Mar sin féin, bhí saincheisteanna áirithe ann leis an gcéad ghlúin, mar shampla an cás iompair neamhchoitianta, easpa calafort fuaime 3.5mm, agus saolré ceallraí meánach. Bhí súil ag lucht leanúna go dtabharfaí aghaidh ar na heasnaimh seo sa dara atriall.

Mhéadaigh an mhoill ar sheoladh an AirPods Max bunaidh réamh-mheas, agus bhí súil ag lucht leanúna le seicheamh le gnéithe feabhsaithe agus pointe praghais den chineál céanna. Ina theannta sin, i bhfianaise fócas Apple le déanaí ar tháirgí cairdiúla don chomhshaol, bheadh ​​leagan nuashonraithe den AirPods Max ar aon dul leis an meon éicea-chairdiúil seo. Ba chéim sa treo ceart é deireadh a chur leis an gcás iompair chonspóideach.

In ainneoin an ceannas margaidh atá ag na cluasáin Sony WH-1000XM5 faoi láthair, tá súil ann fós gur féidir le Apple an áit is fearr a éileamh leis na AirPods Max 2. De réir tuairiscí, d'fhéadfadh nuashonrú don AirPods Max a bheith ag teacht i 2023, nó b'fhéidir taobh leis an scaoileadh féideartha an AirPods Lite sa dara leath de 2024 nó fiú 2025.

Le héagmais na AirPods Max ag seó mhí Mheán Fómhair, is cosúil go seolfar an Max 2 sa bhliain atá romhainn. Mar sin féin, tá lucht leanúna a choinneáil ar a mhéara thrasnaigh le haghaidh teacht níos luaithe. Bheadh ​​​​feitheamh go dtí 2024 nó ina dhiaidh sin mar shíoraíocht do dhíograiseoirí Apple fonnmhar.

Foinsí:

- Airteagal: "Nochtann Apple an iPhone 15 agus 15 Pro go hoifigiúil, le hoileán dinimiciúil agus USB-C araon"

– Airteagal: “Na AirPods is fearr rangaithe agus rátáilte”

– Léirmheas bunaidh AirPods Max