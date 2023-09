Tugann Berria isteach an Mako: Rothar Sléibhe Ilghnéitheach XC/Tír

Tá Berria, branda Spáinneach, tar éis a thairiscint rothar sléibhe is déanaí, an Mako, a nochtadh le déanaí. Tá turraing inmheánach ar an ardán XC/marathon agus downcountry seo atá suite go hingearach taobh istigh den fheadán suíocháin, tiomáinte ag nasc rocker atá i bhfolach go páirteach. Tá an rogha dearaidh seo cosúil leis an gceann a fheictear ar mhúnlaí le déanaí ó Bold agus Scott. Ionchorpraíonn an Mako freisin seastán solúbtha in ionad maighdeog cúil, a sholáthraíonn 113mm taistil.

Ba chúis le roinnt fachtóirí an cinneadh an turraing a cheilt taobh istigh den fhráma, de réir Berria. Éilíonn siad go bhfeabhsaíonn an comhtháthú cosaint an turraing i gcoinne láibe agus deannaigh agus feabhsaíonn sé dáileadh mais, rud a fhágann go bhfuil cuid lárnach níos éadroime den rothar. Cuireann sé seo, ar a seal, le cobhsaíocht mhéadaithe, go háirithe ag luasanna níos airde. Ina theannta sin, ceadaíonn an fráma do dhá bhuidéal a d'oirfeadh taobh istigh den triantán is mó.

Tá an Mako ar fáil i dhá leagan: ceann amháin le haghaidh XC/XCO agus ceann eile don tír i dtír. Tá an fráma céanna ag an dá leagan, agus tá forc taistil 110mm ag baint leis an tsamhail XCO, barraí láimhe 760mm, rims le leithead inmheánach 25 nó 28mm, agus boinn 2.25″. Ar an láimh eile, tagann an leagan downcountry feistithe le cuaille sábhála dropper 125mm, forcanna taistil 120 nó 130mm, coscáin 4-loine, barraí 780mm, rims 30mm, agus boinn 2.35″.

Fostaíonn Berria a snáithín HM2X don chuid is mó de na samhlacha, agus mar thoradh air sin tá meáchan fráma éilithe 2,175g (1,795g gan crua-earraí). Mar sin féin, úsáideann Mako BR (samhlacha XCO amháin) den scoth a n-snáithín carbóin UHM3X níos forbartha, a bhfuil meáchan á éileamh acu de 1,875g (1,495g gan crua-earraí). Tá crochaire UDH sa fhráma, soláthar do chóras fionraí leictreonach FOX's Live Valve, agus headset comhtháite le ródú cábla inmheánach iomlán.

Maidir le céimseata, taispeánann an Mako toisí nua-aimseartha i gcomparáid lena réamhtheachtaí. Tá fad an tslabhra laghdaithe 5mm go 430mm, agus tá uillinn an chinn slackened 1.7 °. Méadaíodh an síneadh freisin, rud a fhágann go bhfuil bonn rotha 18mm níos faide ann ainneoin an lárionad cúil níos giorra. Athraíonn an uillinn chinn thar mhéideanna fráma éagsúla, agus tá uillinneacha slaig i méideanna níos lú. Bródúil as an leagan DC le forcanna níos faide uillinneacha ceann slacker fiú, airde cruachta méadaithe, laghdú a bhaint amach, agus wheelbase níos faide.

Síneann aird Berria ar mhionsonraí chuig na comhpháirteanna cockpit freisin. Gné samhlacha ard-deireadh barra aon-phíosa agus gas, le faid gais éagsúla agus ardú ag brath ar an stíl marcaíocht. Úsáideann na foirgnimh XC gas le ardú 0mm agus faid gas éifeachtach 60mm, 75mm, nó 95mm, agus tagann na leaganacha DC le faid gas 50mm nó 75mm, ardú 20mm, agus leithead 780mm.

Tá an Mako ar fáil anois le ceannach, agus is féidir tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh Gréasáin Berria.

Foinsí:

– Berria Bikes (berriabikes.com)