Tá an Cumann Asma na hÉireann ag ceiliúradh caoga bliain ar an bhfód tríd an “Dúshlán Tóg anáil” a eagrú, imeacht a bhfuil sé mar aidhm aige airgead a bhailiú dá gcuid oibre luachmhar. Tháinig Eilís Ní Chaithnía, ionadaí ón gCumann Asma, isteach le hAlan Morrissey ar Maidin Fócas Dé hAoine chun an ócáid ​​a phlé agus chun spreagadh a thabhairt do gach duine páirt a ghlacadh.

Tugann an dúshlán, atá le bheith ar siúl ag deireadh mhí Mheán Fómhair, cuireadh do dhaoine aonair agus do ghrúpaí dul ar shiúlóid. Tiocfaidh na rannpháirtithe le chéile chun an turas a chríochnú agus cistí ríthábhachtacha a bhailiú don Chumann Asma. Is dócha go mbeidh an ócáid ​​ina eispéireas cuimhneacháin agus sásúil dóibh siúd a bheidh páirteach ann.

Le linn an agallaimh, thug Ní Chaithnía forbhreathnú ar obair an Chumainn Asma agus na seirbhísí a chuireann siad ar fáil do dhaoine aonair atá buailte ag asma. Leag sí béim ar a thábhachtaí atá sé tacú lena gcúis, go háirithe i bhfianaise chomóradh cloch mhíle na heagraíochta. Trí pháirt a ghlacadh sa “Dúshlán Tóg anáil”, is féidir le daoine difríocht shuntasach a dhéanamh i saol na ndaoine a bhfuil asma orthu in Éirinn.

Tá an “Dúshlán Tóg anáil” le bheith ar siúl ó 29 Meán Fómhair go 1 Deireadh Fómhair. Má tá suim agat a bheith páirteach san imeacht seo nó níos mó a fhoghlaim faoin gCumann Asma, is féidir leat cuairt a thabhairt ar a leathanach Facebook ag www.facebook.com/asthmasociety.

Trí pháirt a ghlacadh sa “Dúshlán Tóg anáil”, is féidir leat cur le hobair bhunathraithe an Chumainn Asma in Éirinn agus cabhrú le tionchar dearfach a imirt ar shaol na ndaoine a bhfuil plúchadh orthu. Glac páirt sa dúshlán, tóg an tsiúlóid, agus tacaigh leis an gcúis fhiúntach seo.

Foinsí:

– Cumann Asma na hÉireann