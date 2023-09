TAG Heuer agus Porsche ag Ceiliúradh 60ú Comóradh le Carrera Chronosprint Nua x Uaireadóirí Porsche

Tá TAG Heuer agus Porsche ag leanúint lena gcomhpháirtíocht le seoladh dhá uaireadóirí uile-nua chun comóradh 60 bliain an Carrera agus an Porsche 911 araon a chomóradh. Thosaigh an comhoibriú seo in 2021 le scaoileadh dhá mhúnla eagrán teoranta, agus an bhliain seo caite, tá siad tugadh isteach eagrán teoranta eile chun comóradh 50 bliain den íocónach Porsche 911 RS 2.7 a cheiliúradh. Anois, mar cheiliúradh ar oidhreacht bhuan an dá bhranda finscéalta seo, cuireann TAG Heuer agus Porsche an TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche i láthair.

Sa bhliain 1963, rinne TAG Heuer agus Porsche dhá cheann dá dtairiscintí is suntasaí debuted: an Carrera chronograph agus an Porsche 911 (ar a dtugtaí an carr 901 ar dtús). Choinnigh na samhlacha seo a stádas mar dheilbhíní le sé scór bliain anuas, rud a léiríonn dearadh den scoth agus easpa ama thar na glúnta. Chun an éacht seo a cheiliúradh, cruthaíodh an TAG nua Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

Tá an TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ar fáil i dhá leagan. Gnéithe amháin cás óir ardaigh le strap leathair lao donn, agus taispeánann an ceann eile cás cruach dhosmálta le strap leathair calfskin dubh. Comhcheanglaíonn an t-uaireadóir gnéithe dearaidh an timepiece agus an ghluaisteáin araon gan uaim, rud a fhágann go bhfuil aeistéitiúil iontach amhairc. Mar sin féin, luíonn an buaicphointe fíor laistigh den uairead féin.

Le scaoileadh an TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, tugann an branda gluaiseacht iomlán nua isteach ar a dtugtar an TH20-08. Léirmhíniú is ea an ghluaiseacht seo ar chaighdeán inmheánach TH20, a nochtadh níos luaithe i mbliana ag Watches & Wonders. Tá gné uathúil ag an TH20-08 spreagtha ag luasghéarú an Porsche 901 bunaidh, a d'fhéadfadh dul ó 0 go 100 km/u i 9.1 soicind. Luasghéaraíonn lámh lárnach an TH20-08 go tapa, ansin luasmhoilliú de réir a chéile thar 60 soicind roimh atosú go tapa, rud a léiríonn feidhmíocht an ghluaisteáin spóirt íocónach.

Tugann dhiailiú an TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ómós d’oidhreacht an 911 bhunaidh, le línte dearga ar an bhfeire a léiríonn gnóthachtáil an ghluaisteáin 0-100 km/u i díreach 9.1 soicind. Cuireann an mionsonraí seo leis an nasc foriomlán idir an faire agus an oidhreacht feithicleach a léiríonn sé.

Chuir Frédéric Arnault, Príomhfheidhmeannach TAG Heuer, a chuid smaointe ar an gcomhoibriú in iúl, ag rá, “Cuimsíonn an faire seo go foirfe croílár na cruinne motorsport, ar luach comhroinnte é inár gcomhpháirtíocht le Porsche. Táimid tar éis oidhreacht an 911 agus an TAG Heuer Carrera a chumasc gan uaim, ag baint úsáide as teicneolaíocht cheannródaíoch agus dearadh uathúil. Is teist é ar ár gcomhluachanna de chruinneas, nuálaíocht, agus meas mór ar ár stair faoi seach.”

Tá an TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche le bheith ar fáil le ceannach ar 8 Meán Fómhair. Beidh an t-athrú óir ardaigh a bheith ag praghas $23,550, agus beidh an leagan cruach dhosmálta miondíola ar $9,200. Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus chun ceannach a dhéanamh, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin TAG Heuer.

