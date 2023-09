D'fhéadfadh na Poill Dhubha is gaire don Domhan bheith i mBraisle Réalta Hyades

Tugann staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le fios go bhféadfadh go mbeadh roinnt poll dubh i mbraisle Hyades, rud a fhágann gurb iad na poill dhubha is gaire don Domhan a braitheadh ​​riamh. Foireann eolaithe faoi stiúir Stefano Torniamenti ó Ollscoil Padua a rinne an taighde, i gcomhar le Mark Gieles, ollamh in Institiúid na nEolaíochtaí Cosmos in Ollscoil Barcelona.

Is ábhar spéise agus mistéire iad poill dhubha i réimse na réalteolaíochta le fada an lá. Mar gheall ar thonnta imtharraingthe a bhrath in 2015, tá taighdeoirí in ann breathnú agus staidéar a dhéanamh ar chumaisc na bpoll dubh ar mhais íseal. Chun láithreacht poll dubh i mbraisle Hyades a fhiosrú, bhain an fhoireann úsáid as ionsamhlúcháin chun gluaiseacht agus éabhlóid na réaltaí go léir sa bhraisle a rianú. Cuireadh na hionsamhlúcháin sin i gcomparáid le barúlacha a rinne satailít Gaia de chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa.

Tugann torthaí an staidéir le fios go bhfuil dhá nó trí pholl dhubha i mbraisle Hyades faoi láthair, nó gur díbríodh iad le 150 milliún bliain anuas. Tugann na insamhaltaí le fios freisin go bhfuil na poill dhubha seo fós laistigh den bhraisle nó gar dó, rud a fhágann gurb iad na poill dhubh is gaire don Domhan iad. Tá an fionnachtain seo suntasach toisc go dtugann sé léargas ar thionchar na bpoll dubh ar éabhlóid na mbraislí réalta agus cuireann sé léargais ar fáil ar dháileadh na bpoll dubh sa réaltra.

Bhí an staidéar indéanta mar gheall ar bhreathnuithe mionsonraithe ar réaltaí braisle oscailte a rinne teileascóp spáis Gaia. Chuidigh sé go mór lenár dtuiscint ar na réada neamhaí seo a bheith in ann staidéar a dhéanamh ar shuíomh agus ar threoluas réalta aonair i mbraislí oscailte. Ní hamháin go gcuireann na torthaí lenár n-eolas ar phoill dhubha ach cuidíonn siad freisin le réiteach a fháil ar an gcaidreamh casta idir braislí réalta agus foinsí imtharraingthe.

