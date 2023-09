Beavers Ag Cur le Táirgeadh Gáis Cheaptha Teasa san Artach, Fionnachtana Staidéir

Aithníodh staidéar nua a rinne taighdeoirí in Ollscoil Alasca Fairbanks (UAF) go bhfuil ról méadaitheach ag bébhar i dtáirgeadh gás ceaptha teasa san Artach. Foilsithe san iris Environmental Research Letters, nascann an staidéar láithreacht béabhar sa réigiún le leibhéil mhéadaithe astuithe gáis meatáin.

Go traidisiúnta le fáil i limistéir choillte, tá bébhar ag coilíniú réigiúin tundra anois in iarthar agus i dtuaisceart Alasca. Tá impleachtaí suntasacha eolaíocha ag an gcoilíniú seo agus breathnaítear air mar fhorbairt radacach ag pobail sna ceantair seo.

Dearbhaíonn foireann taighde UAF, faoi stiúir an Ollaimh Ken Tape, gurb é a staidéar ar an gcéad cheann a nasc go cinntitheach linnte bébhar nua le méadú ar astuithe gáis meatáin. Tá an fionnachtain seo suntasach mar gheall ar an iarmhairt cheaptha teasa chumhachtach atá ag meatán, atá thart ar 25 uair níos cumhachtaí ná dé-ocsaíd charbóin chun teas a ghabháil laistigh d'atmaisféar an domhain. Tá meatán freagrach as thart ar 20% d'astaíochtaí gáis cheaptha teasa domhanda, de réir Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​na SA.

Dhírigh na taighdeoirí ar limistéar thart ar 166 míle cearnach in Abhantrach Noatak Íochtarach in iarthuaisceart Alasca. Bhain siad úsáid as íomháineachas ón spás, go sonrach ó chlár Turgnaimh Leochaileachta Artach-Bhórach an Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis, chun tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar na mbeár ar an tírdhreach. Trí níos mó ná 10,000 lochán bébhar a mhapáil in Artach Alasca, bhí an fhoireann taighde in ann láithreacht locháin bébhar a chomhghaolú le spotaí te meatáin.

Cruthaíonn dambaí bébhar, trádmharc den speiceas, tuilte a bhádaíonn fásra agus a athraíonn sruthanna Artach ina linnte. Is timpeallachtaí díothacha ocsaigine iad na linnte bébhar seo agus an fásra bhá mórthimpeall orthu le dríodar orgánach saibhir. De réir mar a mheabhlaíonn an t-ábhar seo, scaoileann sé gás meatáin.

Bhain na taighdeoirí úsáid as teicneolaíocht íomháithe hipearspeictreach aerbheirthe le haghaidh mapála meatáin. Gabhann an próiseas ardíomháithe seo sonraí ó na céad banna éagsúla sa speictream leictreamaighnéadach, rud a fhágann gur féidir meatán agus gáis eile a shainaithint.

I measc comh-údair an staidéir tá Benjamin Jones, ollamh cúnta taighde ag Institiúid Innealtóireachta an Tuaiscirt UAF, chomh maith le grúpa ó Sheirbhís na Páirce Náisiúnta agus ó shaotharlann scaird-tiomáinte NASA.

Cuireann an staidéar seo lenár dtuiscint ar an ngaol casta idir speicis agus athrú aeráide. De réir mar a leanann bébhar ag leathnú a raon isteach san Artach, beidh gá le tuilleadh taighde chun measúnú a dhéanamh ar an tionchar fadtéarmach a bheidh ag a láithreacht ar astuithe gáis cheaptha teasa.

Foinsí:

- Ollscoil Alasca Fairbanks (UAF)

– Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​na SA