Nochtann SteelSeries Headset Gan Sreang Néal Bán Nova 7

D'fhógair SteelSeries le déanaí go bhfuil leagan bán nua dá headset gan sreang Nova 7 a bhfuil ard-cháil air. Ar a dtugtar as a gcáilíocht eisceachtúil, tá feidhmíocht den scoth curtha ar fáil go seasta ag líne na gcluasán Nova.

Tá an headset bán Nova 7, a nochtadh an 12 Meán Fómhair, 2023, tar éis aird a tharraingt lena achomharc iontach aeistéitiúil. Comhlánaíonn an breisiú nua seo na leaganacha dubha a eisíodh roimhe seo de headset Nova 7, rud a chruthaíonn cuma níos comhtháite do gamers a úsáideann consóil Xbox Series S nó PS5.

Ar fáil i dhá leagan, an Nova 7X do imreoirí Xbox agus an Nova 7P do dhíograiseoirí PS5, níl na cluasáin gan sreang seo teoranta do chearrbhachas consól. Tá siad ag luí le ríomhairí pearsanta freisin, rud a fhágann gur roghanna ilúsáideacha iad do gamers thar ardáin éagsúla.

Sheol SteelSeries samplaí den headset bán Nova 7, rud a ligeann do thástálaithe cáilíocht agus taithí a mheas go díreach. I gcomparáid leis an headset Arctis 7 roimhe seo, léirigh an Nova 7X bán dath bán níos beoga, ag teacht láithreach ar an tsúil.

Is é an rud a fhágann go bhfuil an Nova 7 níos inmhianaithe fós ná a chomhoiriúnacht le Pacáistí teanndáileog Arctis Nova. Tairgeann na pacaí seo raon dathanna do na ceannbhanda goggle sciála agus na clibeanna cainteoir, rud a ligeann d'úsáideoirí a gcluasáin a phearsantú agus a shaincheapadh de réir a roghanna.

Tá an headset bán Arctis Nova 7 ar fáil anois le ceannach ar Amazon agus ar shuíomh Gréasáin SteelSeries i leaganacha Xbox agus PlayStation araon. Is cuma más gamer consól thú nó ríomhaire a úsáid, is uasghrádú fiúntach é an headset seo agus cuireann sé go mór le haon socrú cearrbhachais.

