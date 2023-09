Is é Starfield an Seoladh Cluiche is Mó ag Bethesda le breis agus 6 milliún imreoir

Tá seoladh is mó riamh bainte amach ag Starfield, an RPG spáis a bhfuiltear ag súil go mór leis ó Bethesda. De réir fhógra Bethesda ar Twitter, tá Starfield cheana féin mar “an seoladh cluiche is mó riamh i Bethesda,” ag mealladh níos mó ná 6 milliún imreoir ó 6 Meán Fómhair.

Scaoileadh an cluiche ar dtús i Rochtain Luath ar 31 Lúnasa agus ansin go domhanda ar 6 Meán Fómhair. In ainneoin a bheith ar fáil mar theideal Pas Cluiche saor in aisce, tá Starfield ag feidhmiú go han-mhaith i gcairteacha díolacháin digiteacha agus fisiceacha araon.

Ar chairt díolachán domhanda domhanda Steam, tá suíomh uimhir a dó faighte ag Starfield, sa dara háit amháin maidir le Frith-Stailc atá ar siúl le fada: Global Offensive. Le thart ar 200,000 imreoir comhthráthach, sáraíonn Starfield an líon imreoirí comhthráthacha de RPGanna eile tóir Bethesda ar nós Skyrim, Fallout 4, agus The Elder Scrolls Online.

Chomh maith lena rathúlacht sa mhargadh digiteach, tá Starfield chun tosaigh freisin ar an gcairt díolacháin fhisiciúil sa Ríocht Aontaithe, ag dul thar teidil mar Hogwarts Legacy agus Mario Kart 8 Deluxe. Tá feidhmíocht an chluiche sa mhargadh fisiceach inchomparáide le feidhmíocht Diablo IV, a bhí ina bhuille digiteach suntasach.

Is féidir rath Starfield a chur i leith an teaglaim dá infhaighteacht ar Game Pass agus tacaíocht ó lucht leanúna tiomanta. Roghnaigh go leor sínitheoirí Game Pass an leagan digiteach den chluiche a cheannach chun tacaíocht a thaispeáint do Xbox agus Bethesda Studios agus a chinntiú go bhfaigheann an cluiche tacaíocht leanúnach agus nuashonruithe ábhar.

Cé nach bhfuil líon oifigiúil díolacháin Starfield fógartha ag Bethesda, tá seoladh mórthaibhseach an chluiche agus bonn na n-imreoirí atá ag fás tar éis é a shuíomh mar rath mór. Leis an gcluiche tumtha taiscéalaíochta spáis, tá Starfield réidh chun imreoirí a mhealladh go ceann na mblianta atá le teacht.

