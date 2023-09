Léiríonn Rannpháirtithe Starfield a Scileanna Cruthaitheacha trí Aghaidheanna Cáiliúla a Athchruthú

Tá cruthaithe ag imreoirí Starfield a bheith ina ngrúpa cumasach cruthaitheach, ag taispeáint a gcuid scileanna trí úsáid a bhaint as cruthaitheoir carachtar láidir an chluiche chun aghaidheanna cáiliúla éagsúla a athchruthú. Ó aisteoirí íocónacha go carachtair fhicseanúla ionúin, tá an pobal ag roinnt a gcuid saothar mórthaibhseach ar na meáin shóisialta.

Chuir úsáideoir amháin ó Reddit, strider390, scáileán dá gcarachtar cosúil le Willem Dafoe suas, leis an bhfotheideal, “Tá a fhios agat, is tionsclóir mé féin mé féin,” mar thagairt don meme cáiliúil Spider-Man. Shocraigh imreoir eile, SoullessVoid, an sár-ainm David Bowie a athchruthú mar phearsa Starman. Chuaigh CheesyWales fiú chomh fada le cruthú Todd Howard, príomhfheidhmeannach forbartha Bethesda, an stiúideo taobh thiar de Starfield.

Ag tarraingt inspioráid ó scannáin agus seónna teilifíse, tá imreoirí athchruthaithe freisin carachtair cosúil le Mike Ehrmantraut ó Breaking Bad agus Better Call Saul, Tony Soprano ó The Sopranos, agus Shrek agus Lord Farquaad ó shaincheadúnas Shrek. Léiríonn na léirithe greannmhara agus scanrúla seo aird an imreora ar mhionsonraí agus ar chruthaitheacht.

Ní hamháin go bhfuil aghaidheanna cáiliúla athchruthaithe ag imreoirí, ach tá siad tar éis dul i ngleic freisin le ceardaíocht spáis íocónach a athchruthú ó shaincheadúnais tóir ar nós Star Wars agus Star Trek ag baint úsáide as cruthaitheoir long Starfield. Áiríonn an cluiche freisin roinnt Uibheacha Cásca ionsuite, ceann acu a thagraíonn don luachan is cáiliúla Starfield.

Tá dtonnta déanta cheana féin ag Starfield sa tionscal cearrbhachais, ag barr na gcairteacha díolacháin fiú roimh a seoladh oifigiúil. Nocht Boss Xbox Phil Spencer go raibh níos mó ná milliún imreoir ag gabháil go gníomhach sa chluiche ar a dháta scaoileadh Meán Fómhair 6th.

De réir mar a leanann imreoirí ar aghaidh ag iniúchadh na cruinne mór Starfield, is cinnte go dtiocfaidh scéalta agus cruthú níos spreagúla chun cinn. Leis na quests rólghlacadh leathan agus an córas comhraic taitneamhach, tá Starfield tar éis imreoirí a mhealladh agus a bheith deacair cur ina gcoinne.

Foinse: Léirmheas IGN (scór: 7/10) le Ryan Dinsdale.