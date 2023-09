Starfield: Conas Feidhmíocht FPS ar PC a Fheabhsú le GPUanna Nvidia

Tá Starfield, an cluiche a bhfuiltear ag súil go mór leis ón bhforbróir Bethesda, tar éis an pobal cluiche físeáin a thógáil ag stoirme. Leis an domhan ollmhór agus na cathracha mionsonraithe, ní haon ionadh é go bhfuil imreoirí ar bís dul isteach sa RPG sci-fi seo. Mar sin féin, léirigh roinnt imreoirí imní faoi fheidhmíocht an chluiche, go háirithe ar ríomhaire le GPUanna Nvidia.

De réir réamhshocraithe, ritheann Starfield ar Xbox Series X | S ag 30 fráma in aghaidh an tsoicind, rud a d'fhéadfadh a bheith díomách d'imreoirí ar fearr leo gameplay níos míne. Ar ríomhaire, is féidir 60fps cobhsaí a bhaint amach a bheith neamhréireach faoi láthair.

Go fortunately, cuireann treoir arna roinnt ag úsáideoir Nexusmods darb ainm Okhayko réiteach féideartha ar fáil. Molann an treoir a chumasú an teicneolaíocht PCI express ar a dtugtar Resizable BAR (Clár Seoladh Bonn) d'úinéirí Nvidia. Ligeann an teicneolaíocht seo don LAP rochtain níos éifeachtaí a fháil ar chuimhne an GPU, rud a d’fhéadfadh feidhmíocht fheabhsaithe a bheith mar thoradh air.

Chun BAR Inathraithe a chumasú, beidh ar úsáideoirí Nvidia Cigire Próifíl Nvidia a íoslódáil agus na hathruithe seo a leanas a dhéanamh ar na bogearraí:

1. Roghnaigh Starfield sa phróifíl anuas roghchlár.

2. Déan nascleanúint go dtí alt 5 .

3. Socraigh an ghné rBAR go cumasaithe.

4. Socraigh na roghanna rBAR go 0x00000001.

5. Socraigh an teorainn méide rBAR go 0x0000000040000000.

6. Buail “Cuir Athruithe i bhFeidhm” ag barr na láimhe deise.

D’fhéadfadh cur i bhfeidhm na n-athruithe seo borradh a chur ar fheidhmíocht an chluiche, go háirithe d’imreoirí a bhfuil GPUanna RTX 30-Series acu. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuiltear ag súil go scaoilfidh Nvidia nuashonruithe tiománaí go luath amach anseo chun gameplay Starfield a bharrfheabhsú.

Faoi láthair, cuireann an treoir seo réiteach féideartha ar fáil d'imreoirí atá ag lorg taithí cobhsaí 60fps. De réir mar a leanann an cluiche ag forbairt agus nuashonruithe á scaoileadh, is dócha go dtiocfaidh feabhas breise ar fheidhmíocht.

Tá Starfield ar fáil anois le haghaidh PC agus Xbox Series X | S, agus is féidir é a imirt gan aon chostas breise do shíntiúsóirí Xbox Game Pass.

Foinsí:

– [Teideal Foinse] (source.com)

– [Teideal Foinse] (source.com)