Faigheann Starfield Ardmholadh ó Chomhchruthaitheoir God of War David Jaffe

Tá ardmholadh á fháil ag Starfield, an cluiche a bhfuiltear ag súil go mór ó Bethesda, ó gamers agus ó chos istigh an tionscail araon. Is é ceann de na figiúirí suntasacha atá le teacht chun cinn lena n-mheas don chluiche David Jaffe, comhchruthaitheoir an tsraith God of War.

Chuir Emil Pagliarulo, stiúrthóir dearaidh agus scríbhneoir Starfield, a ionadh in iúl faoi thuairimí dearfacha Jaffe. Chuaigh Pagliarulo chuig Twitter chun a chuid smaointe a roinnt, ag rá, “Tá sé dochreidte, ar ndóigh, taitneamh a bhaint as do lucht leanúna. Is iontach an rud é leas a bhaint as comhfhorbairtí – go háirithe cinn a bhfuil aithne agat orthu agus a bhfuil meas agat orthu – spraoi a bheith agat le do chluiche.”

Níl Jaffe, a bhfuil cáil air as a chuid oibre ag Santa Monica Studios agus ag comhchruthú na saincheadúnais God of War agus Twisted Metal a bhfuil cáil mhór orthu, tar éis fanacht siar lena mholadh do Starfield. Déanta na fírinne, tá sé imithe chomh fada leis an gcluiche aon-imreoir is fearr leis riamh a thabhairt air. Tá a chuid post ar na meáin shóisialta agus YouTube tiomanta go mór don chluiche ó seoladh é, ag cur béime ar a scríbhneoireacht eisceachtúil.

Tá aird shuntasach tarraingthe ag Starfield ó scaoileadh é, le líon mór imreoirí le teacht. Shroich an cluiche 1 milliún imreoir comhthráthach ar an lá seolta, agus ar 7 Meán Fómhair, tá bonn imreoirí de 6 milliún bailithe aige. Is léiriú iad na huimhreacha seo ar an spleodar agus an oirchill a bhaineann leis an teideal.

De réir mar a chuirtear fáilte mhór roimh Starfield, is féidir le Bethesda agus leis an bhfoireann forbartha a bheith bródúil as a ngnóthachtáil. Tá saol tumtha an chluiche, scéalaíocht mhealltach, agus gameplay soladach tar éis croí na n-imreoirí agus na ngairmithe tionscail araon a ghabháil.

Sainmhínithe:

– Starfield: Cluiche a bhfuiltear ag súil leis go mór forbartha ag Bethesda.

– David Jaffe: Comhchruthaitheoir na sraithe God of War agus veteran an tionscail.

– Emil Pagliarulo: Stiúrthóir deartha agus scríbhneoir Starfield.

– Bethesda: Forbróir agus foilsitheoir cluiche físeán clúiteach.

