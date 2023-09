Starfield ag Briseadh an Bhainc Treoir Rompu: A Stealthy Heist agus Intrigue

I Cruinne sprawling Starfield, tá imreoirí an deis a bheith ar an dhruid Crimson Fleet agus dul i mbun quests éagsúla a thástáil a gcuid scileanna stealth agus infiltrative. Ceist amháin den sórt sin is ea “Briseadh an Bhainc,” a bhaineann le heist dána agus gréasán intrigue.

Tosaíonn an rompu tar éis teacht suas le Ceannasaí UC Kibwe agus do thasc a fháil ón gCabhlach Crimson. Chun dul ar aghaidh, caithfidh imreoirí taisteal chuig Siren of the Stars i gcóras Aranae IV agus bualadh le Rokov, iar-bhall den Chabhlach Crimson.

Nuair a bheidh siad ar bord an starliner, beidh imreoirí i mbun comhrá le Rokov, a nochtann go bhfuil i gceist leis an bplean goid ón long, ach le casadh. Mar mhalairt ar chúnamh, iarrann Rokov cabhair chun go nglacfaí leis ar ais isteach sa Chabhlach Crimson. Is é an chéad chéim ná freastal ar imeacht mórthaibhseach ar an réaltlíne agus faisnéis a bhailiú ar fhear darbh ainm Larry Dumbrosky.

Chun nach gcuirfear tús le córas braite bagairtí na loinge, ní mór d’imreoirí aon duine a mharú le linn na hócáide. Soláthraíonn labhairt le pátrúin éagsúla faisnéis ríthábhachtach faoi ghníomhaíochtaí Dumbrovsky agus a nasc le duine darb ainm Klaudia Twist. Nochtann Ag tabhairt aghaidh ar Klaudia níos mó faoina scéim agus treoraíonn sé imreoirí chuig Gabriel Vera, figiúr tábhachtach eile sa phlean.

Chun rochtain a fháil ar an Purser's Safe agus Gradam Slánaitheoir na Cruinne a fháil, ní mór d'imreoirí ID a fháil agus a chur ina luí ar Sheila, NPC, é a sholáthar. Agus an dámhachtain faighte, tugann imreoirí cothrom le dáta do Rokov maidir lena ndul chun cinn, a mholann ansin go bhfuil gá le tuilleadh fianaise i gcoinne Dumbrovsky. Mar thoradh air seo tá plean chun Gabriel Vera a leithlisiú agus tabhairt air labhairt.

Ag seoladh chuig an Deic Innealtóireachta, cuireann imreoirí ina luí ar an bPríomh-Innealtóir Sandin rochtain a dheonú ar an limistéar Tacaíochta Beatha. Trí rochtain ar thacaíocht saoil a dhíchumasú, cruthaíonn siad éigeandáil ar fud na loinge agus téann siad ar aghaidh chun Gabriel Vera a cheistiú le haghaidh faisnéise ríthábhachtach. Is féidir le himreoirí rogha a dhéanamh ionadaíocht a dhéanamh ar Chabhlach Corcra nó ar UC SysDef le linn an idirphlé, ag brath ar a rogha dhruid.

I ndeireadh na dála, cuireann an rompu roghanna agus dúshláin ar fáil, ag spreagadh imreoirí a gcuid scileanna stealthy a fheidhmiú, fianaise a bhailiú, agus cinntí ríthábhachtacha a dhéanamh a mbíonn tionchar acu ar a ndílseacht le Cabhlach Crimson agus UC SysDef.

Foinse: Bethesda/VG247