Fáiltiú Starfield: Eispéireas Grá nó Fuath

Fuair ​​​​Starfield, an cluiche a bhfuiltear ag súil go mór ó Bethesda, fáiltiú measctha ó gamers. Tá cuid acu go hiomlán i ngrá leis an gcluiche, ag moladh a scála ollmhór agus aird go mion. Tá díomá léirithe ag daoine eile, áfach, go háirithe maidir le taisteal tapa, scáileáin luchtaithe agus ráta fráma an chluiche.

Ceann de na mórphointí conspóide ná ráta fráma an chluiche. Sular scaoileadh é, dhearbhaigh Bethesda go reáchtálfadh Starfield ag 30fps faoi ghlas. Cé go rabhthas ag súil leis an gcinneadh seo mar gheall ar raon feidhme ollmhór an chluiche, d'fhág sé go raibh go leor lucht leanúna ag tnúth le Mód Feidhmíochta 60fps, a tháinig chun bheith ina ghnáthchleachtas le haghaidh eisiúintí nua-aimseartha.

Chinn Digital Foundry, grúpa anailíse cearrbhachas feiceálach, féachaint ar an bhféidearthacht Starfield a reáchtáil ag 60fps ar an Xbox Series X. Thóg siad consól saincheaptha ag baint úsáide as Kit Deisce AMD 4800S agus chuir siad an RX 6700 in ionad an GPU. Le FSR 2 cumasaithe agus gan aon scálú réitigh dinimiciúil, bhí siad in ann 60fps a bhaint amach i dtimpeallachtaí faoi iamh. Mar sin féin, bhí an chuid is mó den chluiche fós ar siúl ag 30-40fps seasta.

Nuair a íslíodh an rún go 1440p, ag meaitseáil an Xbox Series S, rith an cluiche ag 40fps cobhsaí le spící uaireanta go 60fps. Thug sé seo le tuiscint do Theilgcheárta Digiteach go bhféadfadh Bethesda modh 40fps a scaoileadh le haghaidh imreoirí le taispeántais 120Hz, go háirithe iad siúd a bhfuil scáileáin Ráta Athnuachana Athraithe (VRR).

Cé go bhfuil na torthaí seo suimiúil, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil Starfield faoi ghlas faoi láthair ag 30fps. Mar sin féin, tá sé suimiúil a fheiceáil go bhfuil an cumas ag an gcluiche rátaí fráma níos airde a bhaint amach le coigeartuithe áirithe.

Tríd is tríd, bhí an fáiltiú go Starfield polarizing. Cibé an bhfuil grá nó fuath ag imreoirí air, níl aon chosc ar an réamh-mheas agus an hype a bhaineann leis an scaoileadh nua uaillmhianach seo.

Sainmhínithe:

– Ráta Fráma: An líon frámaí in aghaidh an tsoicind a thaispeántar ar scáileán. Is é an toradh a bhíonn ar rátaí fráma níos airde ná gluaiseacht níos míne i gcluichí físeáin.

– Mód Feidhmíochta: Modh i bhfíschluichí a thugann tosaíocht do rátaí fráma níos airde thar dhílseacht ghrafach.

– Timpeallachtaí iata: Réimsí laistigh den chluiche atá níos lú i scála agus níos cuimsithí.

– Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR): Gné a ligeann don taispeáint sioncronú leis an gcárta grafaicí, rud a fhágann go bhfuil gameplay níos rianúla.

Foinsí:

