Nocht Spy Photos Dearadh Trunk Gluaisteán Leictreach Xiaomi, Ag Dul Chun Cinn i dTreo Táirgeadh Aifreann 2024

Tá grianghraf spiaireachta sceite tagtha chun solais le déanaí, ag tabhairt sracfhéachaint ar fheithicil leictreach Xiaomi a bhfuil súil leis. Taispeánann an grianghraf dearadh uathúil stoc an chairr, a bhfuil cosúlacht shuntasach aige le cás cluasáin Xiaomi's Buds 4 Pro nó calafort muirir USB-C méadaithe.

Léiríonn na híomhánna stoc mór le hoscailt mhór agus urlár cothrom, in éineacht le pointí éagsúla ceangail chun lasta a dhaingniú. Cuireann clúdach an trunk, atá déanta as gloine, teagmháil sofaisticiúlachta le cuma foriomlán na feithicle. Ina theannta sin, tugann na grianghraif spiaireachta léargas ar shonraí dearaidh eile, lena n-áirítear ceann tosaigh caol agus aerdinimiciúil ar a bhfuil gríl mór agus ceannsoilse scuabtha ar ais, chomh maith le taobh cúil stylish le líne dín claonta agus taillight lánleithead.

Cé nach bhfuil aon fhaisnéis oifigiúil eisithe ag Xiaomi faoina bhfeithicil leictreach, tugann tuarascálacha agus sceitheanna le fios gur samhail ardleibhéil a bheidh ann a bheidh dírithe ar iomaíocht le leithéidí Tesla agus uathoibritheoirí suntasacha eile. Táthar ag súil go mbeidh an fheithicil feistithe le pacáiste ceallraí cumhachtach 101kWh, ag soláthar raon de níos mó ná 800 km. Ina theannta sin, is dócha go n-ionchorpróidh sé ardghnéithe cúnaimh tiománaithe.

Thuairiscigh Lu Weibing, Uachtarán Xiaomi Group, roimhe seo go bhfuil dul chun cinn a dtionscadal feithicleach tar éis dul thar réamh-mheastacháin tosaigh. Mar thoradh air sin, tá Xiaomi ar an mbóthar ceart chun tús a chur le olltáirgeadh a bhfeithicil leictreach sa chéad leath de 2024.

Mar fhocal scoir, tugann sceitheadh ​​na ngrianghraf spiaireachta léargas ar an bhfeithicil leictreach atá le teacht ag Xiaomi, ag taispeáint a ndearadh sainiúil trunk agus ag cur in iúl dá ghnéithe ardleibhéil. Agus olltáirgeadh sceidealta le haghaidh 2024, tá sé mar aidhm ag Xiaomi marc a dhéanamh sa tionscal feithiclí leictreacha, ag iomaíocht le himreoirí seanbhunaithe agus ag tairiscint rogha sofaisticiúla agus teicneolaíochta chun cinn do thomhaltóirí.

