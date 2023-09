Tá Spigen, monaróir aitheanta cásanna fón, tar éis a raon táirgí a leathnú chun gabhálais a chur san áireamh don Google Pixel Watch atá le teacht. Is é an tairiscint is déanaí atá acu ná an banna Lite Fit, déanta as fabraic níolón. Tá an banna seo deartha chun a bheith solúbtha, éadrom, agus breathable, ag cinntiú compord buan don duine féin.

Tagann an banna Lite Fit le búcla cóimhiotail since agus cónascaire cruach dhosmálta. Deirtear go meascann an cónascaire isteach gan uaim le cásáil an Google Pixel Watch, rud a thugann cuma caol agus aontaithe dó. Faoi láthair, níl ach an leagan dath dubh ar fáil le ceannach, ach molann Spigen go bhféadfaí roghanna airgid agus óir a thairiscint sa todhchaí.

Ceann de phríomhphointí díola an bhanna Lite Fit ná a chomhoiriúnacht le gach faire sa Sraith Faire Pixel. Cuireann Spigen béim ar a “dhearadh gearrthóg éasca a bhaint” a ligeann don bhanna luí ar aon chaol na láimhe. Ina theannta sin, cuireann an chuideachta síos ar an mbanna mar “simplí agus gan teorainn” chun aon stíl nó cuma a chomhlánú.

Tá an banna Lite Fit innealtóireacht go sonrach chun an Google Pixel Watch (2022) atá le teacht a fheistiú. Mar sin féin, táthar ag súil go mbeidh bannaí atá ann cheana féin atá deartha le haghaidh samhlacha roimhe seo ag luí leis an Pixel Watch 2 freisin.

Tá praghas an bhanna Spigen Lite Fit ag $24.99 nuair a cheannaítear é go díreach ón gcuideachta. Mar sin féin, is féidir le custaiméirí é a fháil ar $10 níos saoire ar Amazon, agus d'fhéadfadh sé a bheith ar fáil le haghaidh loingseoireachta láithreach i roinnt réigiún. Is fiú a thabhairt faoi deara go dtosaíonn an strap is saoire de chuid Google don Pixel Watch ag $49.99.

Agus muid ag fanacht go fonnmhar le seoladh an Pixel Watch, soláthraíonn gabhálais cosúil leis an mbanna Lite Fit ó Spigen léargas ar acmhainn stylish agus inoiriúnaithe an fheiste inchaite.

