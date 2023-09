Cláraíonn Sony Trádmharcanna le haghaidh PS6, PS7, PS8, PS9, agus PS10

Tá trádmharcanna cláraithe ag Sony do na hainmneacha PlayStation 6 trí 10 sa tSeapáin, rud a léiríonn a gcuid pleananna fadtéarmacha do chonsóil amach anseo. Cinntíonn an t-aistriú seo nach féidir le haon duine eile na hainmneacha seo a úsáid. Cé nach gciallaíonn sé seo go bhfuil an PlayStation 6 ar tí tarlú, toisc go gcláraíonn Sony go minic ainmneacha consól blianta sula scaoiltear iad, tugann sé léargas ar a n-intinn sa todhchaí.

Bunaithe ar phatrúin scaoileadh roimhe seo, ag glacadh leis go bhfuil bearna seacht mbliana idir na glúnta consól, d'fhéadfaí an PlayStation 6 a scaoileadh i 2027. Thuar Microsoft scaoileadh 2028 don PlayStation 6 le linn cás cúirte FC le déanaí. Is dócha freisin go dtógfaidh sé níos faide le scaoileadh na glúine consól amach anseo, ag smaoineamh ar na saincheisteanna slabhra soláthair a bhí ag tús na giniúna reatha. Bheadh ​​sé seo ar aon dul le dáta seolta 2028.

Ag breathnú níos faide amach romhainn, d'fhéadfaí an PlayStation 7 a scaoileadh i 2035, an PlayStation 8 i 2042, an PlayStation 9 i 2049, agus an PlayStation 10 i 2056. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhféadfadh sé nach mbeadh consóil thraidisiúnta, fhisiceacha ann faoi sin. pointe. Is dócha go n-aistreoidh an tionscal cearrbhachais i dtreo ardáin sruthaithe nó teicneolaíochtaí níos airde fós, amhail réaltacht fhíorúil nó réaltacht mhéadaithe.

Cé go bhfuil an tírdhreach teicneolaíochta sa todhchaí fós neamhchinnte, rud amháin is dócha a leanfaidh ar aghaidh ná scaoileadh cluichí a bhféadfadh fabhtanna nó fadhbanna a bheith acu ag an seoladh. Ina theannta sin, is dócha go leanfaidh an iomaíocht consól idir PlayStation agus Xbox, agus lucht leanúna ag tacú go paiseanta lena rogha branda.

Foinse: Ní sholáthraíonn an t-alt foinse faisnéise ar leith.