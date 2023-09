Nochtann Sony BURANO, Ceamara Nua Pictiúrlann Digiteach CineAlta

D’fhógair Sony an ceamara digiteach pictiúrlainne is déanaí acu, an BURANO. Tá braiteoir CMOS lánfhráma 8.6K mórthaibhseach ag an gceamara nua seo, cumais uathfhócasaithe, ND leictreonach inathraithe, agus cobhsú íomhá sa chorp. Tá ISO dhúchasach dé 800 agus 320 aige freisin, rud a fhágann go bhfuil sé ildánach i gcoinníollacha soilsithe éagsúla. Tá an BURANO le tosú ag seoladh san earrach 2024, le tag praghais de $25,000 USD.

Ceann de na gnéithe suntasacha den BURANO ná a scagaire ND Athróg agus cobhsú íomhá in-chorp, rud a fhágann gurb é an chéad cheamara pictiúrlainne digiteach ar domhan a bhfuil an dá ghné comhcheangailte in aon chorp amháin. Tugann sé seo solúbthacht agus áisiúlacht mhéadaithe do scannánóirí chun a gcuid seatanna a ghabháil. Ina theannta sin, tá uathfhócas hibrideach tapa agus aitheantas ábhair sa cheamara faoi thiomáint ag próiseáil AI nuair a úsáidtear é le lionsaí E-mount.

Tá an BURANO dírithe go príomha ar úinéirí/oibreoirí meánleibhéil agus ardleibhéil atá sásta os cionn $20,000 a infheistiú do cheamara digiteach pictiúrlainne. Táthar ag súil go n-úsáidfear é i léiriúcháin éagsúla, mar chláir faisnéise, físeáin chorparáideacha, físeáin ceoil, scannánaíocht fiadhúlra agus dúlra, agus mar rogha ceamara B coitianta taobh leis an Sony VENICE 2 .

Faigheann an ceamara a ainm ó oileán beag Burano sa Lagoon Veinéiseach san Iodáil. Roghnaíodh an t-ainm seo chun nasc a bhunú leis an Veinéis agus chun cumas an cheamara a shiombail. Tá clú agus cáil ar Burano as a lása agus as a dtithe daite geala.

I dtéarmaí cáilíochta íomhá, léiríonn an BURANO feidhmíocht iontach. Tá braiteoir CMOS lán-fhráma 8.6K nua aige, cosúil leis an gceann a fhaightear i gceamara VENICE 2. Tairgeann sé 16 stad de raon dinimiciúil, le torann íseal agus íogaireacht do chásanna íseal-éadrom. Tacaíonn an braiteoir freisin le Dual Base ISOs 800 agus 3200.

Maidir le codecs taifeadta, cuireann an BURANO roghanna éagsúla ar fáil mar X-OCN LT, XAVC H, agus XAVC. Tá sé in ann comhaid X-OCN a thaifeadadh go hinmheánach gan gá le taifeadán seachtrach. Soláthraíonn X-OCN LT méideanna comhaid níos lú agus ag an am céanna cáilíocht agus solúbthacht comhaid Líneach 16-giotán a chothabháil.

Tríd is tríd, is ceamara pictiúrlainne digiteach cumhachtach é an Sony BURANO a sheachadann cáilíocht íomhá eisceachtúil agus ardghnéithe. Tá sé deartha chun freastal ar riachtanais na scannánóirí gairmiúla agus táthar ag súil go ndéanfaidh sé a rian sa tionscal.

