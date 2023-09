Faigheann Beart Consól PlayStation 5 Gearradh Praghas $50 sna SA

D’fhógair Sony laghdú $50 ar phraghas na mbeart consól PlayStation 5 sna Stáit Aontaithe. Laghdaíodh an beart Call of Duty: Cogaío Nua-Aimseartha 2 PS5 ó $539.99 go $489.99, agus tá an tairiscint seo ar fáil ar líne ag PlayStation Direct go dtí Meán Fómhair 30. Ina theannta sin, tá an beart céanna á thairiscint ag miondíoltóirí ar nós Best Buy agus Walmart ar $489. Tá lascaine $16 faighte ag an mbeart Final Fantasy 50 agus Horizon Forbidden West, atá ar fáil ag Walmart agus Best Buy.

Dóibh siúd ar spéis leo, tá GameStop ag tairiscint lascaine $50 ar PS5 roghnaithe agus iad ag siopadóireacht sa siopa go dtí 9.29.23. Is fiú a thabhairt faoi deara nach bhfuil na lascainí PS5 sna SA níos lú ionsaitheach i gcomparáid leis an Eoraip, áit a bhfuil Sony tar éis dhá ardú céime praghais a reáchtáil le déanaí i míonna fada. Áiríodh leis na harduithe céime seo laghdú £75 / €100 ar chostas múnla caighdeánach PS5.

An tseachtain seo caite, mhéadaigh Sony praghsanna síntiúis PlayStation Plus suas le 35%. Chuir an t-ardú praghais seo isteach ar na pleananna síntiúis 12 mhí do na sraitheanna Riachtanacha, Breise agus Préimhe na seirbhíse, le praghsanna ag ardú $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 ag brath ar an bplean ballraíochta roghnaithe.

Ba chóir a lua gur nocht leaker iontaofa cuid de na cluichí a chuirfear leis an gCatalóg Cluiche PlayStation Plus an mhí seo.

Foinsí:

- Playstation 5: Laghdaíodh babhtaí consól PlayStation 5 faoi $50 sna Stáit Aontaithe.

– Sony Interactive Entertainment: An chuideachta atá freagrach as an mbranda Playstation.

– Call of Duty: Cogaío Nua-Aimseartha: Cluiche físeáin a bhfuil an-tóir air i saincheadúnas Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: An tráthchuid atá le teacht sa tsraith cluiche Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: Cluiche rólghlacadh gníomhaíochta atá le teacht arna fhorbairt ag Guerrilla Games.

- Playstation: ardán cearrbhachais forbartha ag Sony.

- PlayStation Plus: Seirbhís síntiúis a sholáthraíonn rochtain ar il-imreora ar líne agus cluichí saor in aisce.