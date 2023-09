Comhoibríonn SignalRGB, Intel, agus Skytech Gaming chun PC Cearrbhachais Starfield 3D Clóbhuailte Uathúil a Thabhairt

D'fhógair SignalRGB, i gcomhpháirtíocht le Intel agus Skytech Gaming, bronntanas speisialta de ríomhaire pearsanta 3D priontáilte Starfield Gaming. Tá an ríomhaire cearrbhachais eisceachtúil seo deartha le bheith cosúil le cuma agus feidhmiúlacht cheann de phainéil rialaithe spásárthach Starfield, ag soláthar eispéireas cluichíochta tumtha.

Taispeánann an ríomhaire tacaíocht RGB comhtháite le Starfield tríd an bhfeidhmchlár SignalRGB, ag feabhsú an t-achomharc amhairc agus na roghanna saincheaptha do gamers. Tá an córas feistithe le comhpháirteanna barr-an-líne, lena n-áirítear an CPU Core i7-13700K ardfheidhmíochta agus an cumhachtach Radeon RX 7900 XTX GPU ó AMD.

Ina bhfuil fonnadh saincheaptha 3D-chlóite, tá an Starfield Gaming PC bródúil as painéal rialaithe buailte le téama Starfield ar an tosaigh, treisithe ag cuaillí miotail. Tá taispeáint mhór ag an bpainéal rialaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar bhraiteoirí an ríomhaire, amhail teocht agus luasanna clog. Ina theannta sin, tá cúig chnaipe ar an taobh a athraíonn dath trí soilsiú RGB chun rialuithe dáileacháin cumhachta long in-chluiche a léiriú agus freagairt dóibh.

Sa chuid íochtair den phainéal rialaithe tá dhá Dheic Srutha modhnaithe le snaidhmeanna agus deilbhíní speisialta a léiríonn feidhmeanna long comhfhreagracha. Áiríonn sé freisin calafoirt USB Cineál-A agus Cineál-C, chomh maith le cnaipí chun an ríomhaire a atosú agus a thosú. Taobh thiar den phainéal rialaithe, tá comhpháirteanna an chórais lonnaithe i ndlúth-imfhálú Mini-ITX.

Cuimsíonn sonraíochtaí iomlán an chórais CPU Core i7 13700K Raptor Lake, Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 GPU, cuimhne 32GB DDR5, SSD 1TB, soláthar cumhachta 850W SFX, fuaraitheoir leacht AIO 280mm, agus motherboard B750 ITX. Leis an socrú cumhachtach seo, tá an rig Starfield 3D-phriontáilte in ann Starfield a rith ag rátaí fráma arda.

Tá an bronntanas beo faoi láthair agus leanfaidh sé ar aghaidh go ceann 43 lá. Bíonn deis ag rannpháirtithe a bhfuil spéis acu ann cur isteach ar dheis chun an ríomhaire uathúil Starfield Gaming seo a bhuachan.

