Julia Joung: Ó Téigh go Bitheolaíocht

Bhí faoiseamh agus paisean nua ag Julia Joung, duine de Nuálaithe 2023 faoi 35 faoi XNUMX ag MIT Technology Review, nuair a chonaic sí gur sháraigh AI ceann de na himreoirí Go is fearr ar domhan. Tar éis di a óige a chaitheamh sa Téaváin ag déanamh máistreacht ar an gcluiche, shíl Joung i gcónaí go raibh Go mar fhadhb nach bhféadfaí a réiteach. Mar sin féin, fuair sí amach go raibh an bhitheolaíocht ina dhúshlán níos mó fós.

Le linn a taighde fochéime i saotharlann néareolaíochta in Ollscoil Stanford, chonaic Joung iompar neamhghnách i gcealla inchinn ar a dtugtar astrocytes. Chuir sé seo spéis inti agus chuir sé spéis sa bhitheolaíocht í. Lean sí lena turas trí dhul isteach i saotharlann an tsaineolaí eagarthóireachta géinte Feng Zhang ag an Broad Institute i Cambridge, Massachusetts. Ansin, scrúdaigh sí “scagadh ar scála géanóim,” ag baint úsáide as uirlisí cosúil le CRISPR chun gach ceann de na 20,000 géinte sa ghéanóm daonna a mhodhnú chun a n-éifeachtaí a thuiscint.

Ba é sprioc Joung scagadh géiniteach a chur i bhfeidhm ar chealla inchinn iarbhír ar nós astrocytes, atá deacair a ghiniúint sa saotharlann. Trí iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag fachtóirí trascríobh éagsúla ar ghaschealla, bhí sé mar aidhm aici tuiscint a fháil ar an gcaoi a gcinneann siad féiniúlacht na gceall. Bhí “atlas” mar thoradh ar a suirbhé a thaispeánann tionchar fachtóirí trascríobh aonair. Is é an cuspóir deiridh a bheith in ann aon chineál cille a ghiniúint ar bhealach rialaithe, a bhféadfadh feidhm a bheith aige maidir le tástáil drugaí agus dul chun cinn teiripeach.

Cé go bhfuil scála an scagthástála géiniteach fairsing, a éilíonn comhoibriú agus acmhainní suntasacha, tá Joung fós tiomanta don réimse a chur chun cinn. Díríonn a cuid oibre reatha in Institiúid Whitehead ar thuiscint a fháil ar phróiseas sintéise próitéine laistigh de chealla. Tá Joung á thiomáint ag an doimhneacht gan deireadh de na féidearthachtaí a chuireann an bhitheolaíocht ar fáil agus leanann sé ag forbairt uirlisí nuálaíocha chun ceisteanna bunúsacha a fhreagairt.

Léiríonn turas Julia Joung ó mháistreacht Téigh go dtí fiosrú rúndiamhra na bitheolaíochta a fiosracht agus a tiomantas chun teorainneacha a bhrú. Agus í ag tumadh níos doimhne isteach i gcastacht an fhiosrúcháin eolaíoch, geallann a cuid oibre léargais nua a aimsiú a d’fhéadfadh todhchaí na míochaine agus na teicneolaíochta a mhúnlú.

Foinsí: Athbhreithniú Teicneolaíochta MIT