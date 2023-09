Nochtann Saineolaithe Warzone Ceangaltán róchumhachtach i gCoinne Campers agus Úsáideoirí Sciath Aimhréidh

Nocht saineolaí Warzone agus cruthaitheoir ábhair, Metaphor, ceangaltán tearcúsáidte ach an-éifeachtach atá foirfe chun dul i ngleic le campers agus úsáideoirí Riot Shield. Is é an ceangaltán atá i gceist ná an ceangaltán underbarrel KL40-M2 Druileála, is féidir a threalmhú ar arm Kastov 762.

I dturgnamh le déanaí, fuair Meafar amach go bhfuil an ceangaltán KL40-M2 ró-chumhachtach. Feidhmíonn sé go bunúsach mar tosaitheoir Muirear Druileála, rud a ligeann do imreoirí suas le 7 Muirir Druileála a dhó i dtreo naimhde agus an arm á úsáid. Tugann sé seo an cumas do na himreoirí na Táillí Druileála a “thurscar”, rud a fhágann gur uirlis thar a bheith iontach sa chomhrac í.

Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an gceangaltán seo a úsáid ná a chomhoiriúnacht leis an Fast Hands Perk, a cheadaíonn an tosaitheoir Muirear Druileála a athlódáil go tapa. Cuireann sé seo ar chumas na n-imreoirí na táillí a dhíbirt go tapa, rud a dhéanfadh damáiste suntasach agus a d'fhéadfadh foirgnimh iomlána a bhaint.

Thairis sin, soláthraíonn an ceangaltán KL40-M2 cobhsú recoil freisin, rud a fhágann gur ceangaltán dea-chothromaithe é a fheabhsaíonn cumais ionsaitheacha agus cosanta araon. Creideann Meafar nach rud nua amháin atá sa cheangaltán seo, ach gur rogha iomlán inmharthana é d’imreoirí Warzone atá ag iarraidh a gcuid lódálacha a athrú.

Ina theannta sin, cruthaíonn an ceangaltán seo an-éifeachtach i gcoinne úsáideoirí Riot Shield agus iad siúd a bhíonn ag campáil i bhfoirgnimh. Ligeann a chumas chun Táillí Druileála iolracha a dhóiteáin imreoirí briseadh trí chosaintí Sciath Riot agus campers a shruthlú amach as a gcuid spotaí folaithe.

Molann Meafar go láidir do na himreoirí triail a bhaint as an gceangaltán seo, mar is féidir leis dinimic an chluiche a athrú go mór. Chun ceangaltán KL40-M2 a dhíghlasáil, ní mór d'imreoirí imreoirí namhaid a ghreamú le 10 Muirir Druileála, ar féidir iad a bhaint amach go réasúnta tapa ar léarscáil Loingsiú 24/7 i Cogaío Nua-Aimseartha 2.

Mar fhocal scoir, tá an ceangaltán underbarrel KL40-M2 Druileála tagtha chun cinn mar rogha tearcúsáidte ach an-chumhachtach d'imreoirí Warzone. Is uirlis luachmhar í i gcoinne campers agus úsáideoirí Riot Shield mar gheall ar a chumas chun Muirir Druileála iolracha a chur faoi dhó. Leis an Fast Hands Perk agus cobhsú recoil, tá an ceangaltán cruthaithe a bheith ina game-changer. Tabhair lámhaigh dó agus taithí a fháil ar leibhéal nua ceannas ar an catha.

Foinsí:

– Joseph Pascoulis, Saineolaí Dexerto Warzone, 11 Meán Fómhair, 2023.