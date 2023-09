Sábháil $150 ar Beats By Dr Dre Studio Pro Cluasáin ag Best Buy Ceanada

Faoi láthair tá Best Buy Canada ag tairiscint ardú céime ar na cluasáin Beats By Dr Dre Studio Pro, ag tabhairt lascaine $150 do chustaiméirí. Tá teicneolaíocht Gníomhach Cealaithe Torainn i gceist leis na cluasáin seo, rud a ligeann d'úsáideoirí torann seachtrach a bhlocáil agus iad féin a thumadh ina n-eispéireas ceoil nó fuaime. Tá Mód Trédhearcachta ag na cluasáin freisin, a chuireann ar chumas úsáideoirí fuaim chomhthimpeallach a chloisteáil nuair is gá.

Chomh maith lena gcumas cealú torainn, cuireann na cluasáin Beats By Dr Dre Studio Pro suas le 40 uair an chloig d'am éisteachta gan sreang. Tá siad ag luí le feistí éagsúla, lena n-áirítear smartphones, táibléad, agus ríomhairí, a bhuíochas sin do Bluetooth, USB-C, agus roghanna nascachta ionchur aschur 3.5mm.

Ar phraghas roimhe seo ag $469.99, tá na cluasáin ar fáil faoi láthair ar $319.99 ag Best Buy Canada. Tugann an lascaine seo deis tarraingteach do dhaoine aonair atá ag iarraidh a gcluasáin a uasghrádú agus taitneamh a bhaint as fuaime ardcháilíochta.

Tá lascainí mealltacha eile i gceist le Margaí is Fearr Cheanada don tseachtain 8 Meán Fómhair go 14 Meán Fómhair. Áirítear orthu seo coigilteas ar theilifíseáin, oiriúintí cearrbhachais, ríomhairí glúine, uaireadóirí cliste, agus go leor eile. Áirítear ar roinnt tairiscintí seasamh amach an Toshiba 55-orlach 4K UHD HDR LED Fire Smart TV ar $449.99 (shábháil $200) agus an ASUS ROG Strix Gaming PC ar $999.99 (shábháil $600).

Bí cinnte cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Best Buy Canada chun na Margaí is Fearr atá ar fáil an tseachtain seo a fhiosrú.

Foinsí:

- Ceanada is Fearr Ceannaigh: https://www.bestbuy.ca/