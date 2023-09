Faigh lascaine $10 ar an Leagan PC de Mortal Kombat 1

Is féidir leat roinnt airgid a shábháil nuair a cheannaíonn tú an leagan PC de Mortal Kombat 1. Tá miondíoltóirí cosúil le Newegg agus Green Man Gaming ag tairiscint lascaine $10 ar réamhorduithe don PC Windows trí leagan Gaile den chluiche.

Ag Newegg, níl le déanamh ach an cód PPXDSEP a chur isteach le linn an tseiceáil amach chun laghdú 15% ar an bpraghas a fheiceáil. Más fearr leat siopadóireacht ag Green Man Gaming, ní gá duit cód lascaine fiú; tá an lascaine $10 ar fáil cheana féin. Thairis sin, tá Green Man Gaming ag tairiscint 15% de thalamh eagrán préimhe an chluiche, lena n-áirítear rochtain luath, cosmaidí in-chluiche, agus airgeadra.

Ar an drochuair, níor dheimhnigh NetherRealm Studios, forbróir an chluiche, an mbeidh Mortal Kombat 1 ar fáil ar Steam Deic ag an seoladh. Mar sin féin, beag beann ar an bhfeiste a úsáideann tú chun an cluiche a imirt, déan cinnte go bhfuil go leor spáis stórála agat mar go dteastaíonn 100 GB whopping. Tá sé seo ag teacht leis an treocht atá ag méadú ar mhéideanna suiteála cluiche.

Mar sin, más gamer ríomhaire thú agus lucht leanúna de shaincheadúnas Mortal Kombat, ná caill amach ar na lascainí seo. Grab do chóip de Mortal Kombat 1 agus réidh le haghaidh eispéireas troda lánghníomhaíochta.

Sainmhínithe:

– Réamhordú: ordú a chur le haghaidh earra sula scaoiltear go hoifigiúil é nó sula mbeidh sé ar fáil lena ceannach.

– Cód lascaine: cód is féidir a chur isteach le linn ceannacháin chun laghdú praghais a fháil.

– Cosmaidí laistigh den chluiche: míreanna fíorúla nó feabhsuithe a athraíonn cuma carachtair nó réad laistigh d’fhíschluiche.

- Airgeadra: airgeadra fíorúil a úsáidtear laistigh de chluiche chun míreanna nó uasghrádú a cheannach.

Foinsí:

– Níl URLanna ar fáil don alt foinse.