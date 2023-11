Samsung Odyssey Ark: Eispéireas Cearrbhachais Só

Nocht Samsung a mhonatóir Odyssey Ark dara glúin le déanaí, ag tairiscint eispéireas tumtha agus iontach amhairc do gamers lena taispeáint 55-orlach 4K agus a ráta athnuachana 165Hz. Cé go bhfuil praghas mór de $3000 ar an taispeáint, b’fhéidir gur fiú infheistíocht a dhéanamh do dhíograiseoirí cluichíochta as a chuid gnéithe eisceachtúla.

Tá dearadh taobh amuigh den chineál céanna ag an Áirc Odyssey nua lena réamhtheachtaí, ach tá na feabhsuithe laistigh dá sonraíochtaí. Coinníonn an monatóir a mhéid 55-orlach, réiteach 4K, agus cuaire 1000R fós. Ina theannta sin, úsáideann sé mion-stiúir chun na criostail leachtacha a sholas, rud a fhágann dathanna bríomhara agus saibhir.

Gné shuntasach amháin is ea cuimsiú an chianrialtáin Ark Dial, a ligeann d’úsáideoirí socruithe éagsúla a choigeartú go caothúil gan stró. Fanann an monatóir rátáil HDR10+ le bailchríoch neamhlonrach chun dalladh a laghdú. Leanann an ghné Il Amharc de bheith ina príomhphointe díola, rud a chuireann ar chumas úsáideoirí ceithre fhoinse ar leith a thaispeáint ag an am céanna, ag déanamh aithrise ar cheithre thaispeántas 27.5-orlach 1080p.

Más cosúil go bhfuil an taispeáint ollmhór 55-orlach 4K ró-mhór, laghdaítear na picteilíní gníomhacha le brúigh cnaipe simplí, ag crapadh an scáileán go taispeáint 27-orlach go héifeachtach gan an méid fisiceach a mhodhnú.

Cé go bhféadfadh cuma íosta a bheith ar na nuashonruithe, tugann an dara glúin Odyssey Ark roghanna nascachta feabhsaithe isteach. Bhí ceithre nasc HDMI 2.1 sa mhúnla bunaidh, agus cuireann an leagan nuashonraithe dhá nasc HDMI 2.2, calafort HDMI 2.0 amháin, agus port DisplayPort 1.4 amháin. Ligeann an tsolúbthacht fheabhsaithe seo d'úsáideoirí raon níos leithne feistí a nascadh leis an monatóir. Ina theannta sin, cuimsíonn an tsamhail nua lasc KVM ionsuite, a chuireann ar chumas úsáideoirí feistí iolracha a rialú le sraith amháin méarchlár agus luch.

Mar fhocal scoir, cuireann monatóir Odyssey Ark ó Samsung eispéireas cearrbhachais eisceachtúil agus tumtha ar fáil do gamers. Tá feabhsuithe subtle agus roghanna nascachta méadaithe sa tsamhail dara glúin agus ag an am céanna coinnítear gnéithe suntasacha a réamhtheachtaí. Cé go bhféadfadh an praghas roinnt ceannaitheoirí ionchasacha a dhíspreagadh, b’fhéidir gur fiú go mór an infheistíocht dóibh siúd atá ag lorg eispéireas cearrbhachais só.

Ceisteanna Coitianta

1. Cad é an ráta athnuachana ar mhonatóir Samsung Odyssey Ark?

Tairgeann monatóir Samsung Odyssey Ark uasráta athnuachana de 165Hz, rud a chinntíonn gameplay réidh agus sreabhach.

2. An dtacaíonn an monatóir le HDR?

Sea, tá an monatóir rátáil HDR10+, ag soláthar dathanna bríomhara agus fíorúla d'úsáideoirí le haghaidh eispéireas amhairc feabhsaithe.

3. An féidir an scáileán a choigeartú go dtí méid níos lú?

Sea, tá rogha áisiúil ag an monatóir chun na picteilíní gníomhacha a laghdú, ag crapadh go héifeachtach an taispeáint go méid 27-orlach.

4. Cé mhéad calafort nascachta atá ag monatóir Odyssey Ark?

Cuimsíonn an leagan nuashonraithe den mhonatóir dhá nasc HDMI 2.2, calafort HDMI 2.0 amháin, agus calafort DisplayPort 1.4 amháin, ag tairiscint solúbthachta méadaithe d'úsáideoirí maidir le feistí éagsúla a nascadh.

5. Cad é an cuspóir atá le cianrialtán Ark Dial?

Ligeann an cianrialtán Ark Dial d'úsáideoirí socruithe a choigeartú go héasca gan an gá le nascleanúint a dhéanamh trí bhiachláir, rud a chinntíonn taithí cluichíochta saor ó hassle.