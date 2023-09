Imoibríonn Rannpháirtithe RuneScape go diúltach le tabhairt isteach Pas Laoch

Tá RuneScape, cluiche móréilimh ar líne, ag tabhairt aghaidh ar thonn cáineadh ó imreoirí tar éis tabhairt isteach modh airgeadaíochta nua ar a dtugtar an Pas Laoch. Fuair ​​​​an cluiche, ar a dtugtar RuneScape 3, léirmheasanna diúltacha den chuid is mó ar Gaile, agus léirigh imreoirí frustrachas faoi go raibh orthu íoc as pas cath sa bhreis ar an síntiús míosúil atá ann cheana féin.

Chuir go leor imreoirí a míshástacht in iúl leis an nuashonrú nua, le roinnt acu ag cealú a gcuid síntiúis a bhí acu le breis agus 15 bliain. Áitíonn siad, ós rud é go n-íocann siad as ballraíocht cheana féin, go mbraitheann cur leis an bPas Laoch mar iarracht chun imreoirí a shaothrú le haghaidh níos mó airgid.

Shroich an chonspóid a bhain leis an bPas Laoch airde nua nuair a phostáil cruthaitheoir ábhar móréilimh Asmongold físeán dar teideal “RuneScape is ****ED. Mar a luíonn Jagex leat,” inar cháin sé an cluiche agus inar áitíodh ar imreoirí stop a imirt. Cé go bhfuair an físeán frithghníomhartha measctha ó imreoirí RuneScape, spreag sé tuilleadh díospóireachta agus plé faoin gcluiche.

Mar fhreagra ar an aisfhreagra, d'eisigh an forbróir Jagex blagphost ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní a d'ardaigh imreoirí. Níor éirigh leis an bpost, áfach, fearg an phobail a mhaolú agus ina ionad sin chuir sé dlús leis an gcúltaca. D'admhaigh an forbróir a botún maidir leis an bPas Laoch a thabhairt isteach agus gheall sé feabhsuithe bunaithe ar aiseolas ó imreoirí.

In ainneoin iarrachtaí Jagex an scéal a chur ina ceart, tá imreoirí ag éileamh freagra níos substaintiúla agus athmhachnamh ar Phas na Laoch. Mar gheall ar ghealltanas an fhorbróra go gcuirfí tuilleadh sonraí ar fáil an lá dár gcionn, tá na himreoirí cinnte cad a bheidh siad ag súil leis.

Tá sé fós le feiceáil conas a rachaidh Jagex i ngleic leis an gconspóid leanúnach agus an mbeidh siad in ann muinín agus tacaíocht a mbonn imreoirí a fháil ar ais.

Foinsí:

