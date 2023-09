Ag Tógáil Todhchaí le Róbait Iloilte

Aithníodh Lerrel Pinto, taighdeoir ríomheolaíochta in Ollscoil Nua-Eabhrac, mar cheann de Nuálaithe 2023 Faoi 35 de chuid MIT Technology Review. Tá fócas Pinto ar róbait a chruthú ar féidir leo a bheith ina gcuid dhílis dár saol trí thascanna a dhéanamh seachas folúsú a dhéanamh. Tá sé mar aidhm aige róbait a fhorbairt ar féidir leo cabhrú le tascanna, cúram seanóirí, athshlánúchán, agus a bheith i láthair nuair is gá.

Mar sin féin, tá méid suntasach sonraí ag teastáil chun robots il-oilte a oiliúint. Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán seo, úsáideann Pinto teicníc ar a dtugtar foghlaim fhéinmhaoirsithe. Is éard atá i gceist leis an gcur chuige seo ná róbait ag bailiú sonraí de réir mar a fhoghlaimíonn siad, rud a chuireann ar a gcumas a gcuid scileanna a fheabhsú go neamhspleách. Tá ardmholadh faighte ag a chuid oibre sa réimse seo agus feictear é mar chéim shuntasach chun meaisínfhoghlaim agus róbataic a chomhcheangal.

Admhaíonn Pinto go bhfuil dul chun cinn le déanaí in AI, go háirithe múnlaí móra teanga, ag brath go mór ar thacair ollmhóra sonraí a fuarthas ón idirlíon. Mar sin féin, níl an cur chuige seo indéanta le haghaidh oiliúna robots. Murab ionann agus gluaisteáin féin-tiomána, a bhailíonn sonraí ó na milliúin uair an chloig ar an mbóthar, éilíonn robots tí uaireanta píosaí scannáin a léiríonn tascanna éagsúla i suíomhanna éagsúla.

In 2016, bhain Pinto cloch mhíle amach tríd an tacar sonraí róbataic is mó ar domhan a chruthú, áit a ndearna robots a gcuid sonraí oiliúna a ghiniúint agus a lipéadú gan mhaoirseacht dhaonna. Ó shin i leith, tá halgartaim foghlama forbartha aige féin agus ag a chomhghleacaithe a ligeann do robots feabhsú trí fhoghlaim ó theipeanna. Is féidir teipeanna, amhail lámh róbait a theipeann arís agus arís eile ar réad a thuiscint, a úsáid chun samhlacha a oiliúint a éiríonn leo an tasc a chomhlíonadh.

Cur chuige eile atá á fhiosrú ag Pinto is ea gníomhartha daonna a aithris. Tríd an duine a bhreathnú ag oscailt doirse, foghlaimíonn robots conas é a dhéanamh iad féin agus cuireann siad go leanúnach lena tacar sonraí. Dá mhéad doirse a fheiceann siad daoine ag oscailt, is ea is airde an seans go n-osclófar doirse nua go rathúil.

Is éard atá i gceist le tionscadal reatha Pinto ná oibrithe deonacha a earcú chun físeáin díobh féin a thaifeadadh ag ionramháil rudaí éagsúla ina dtithe ag baint úsáide as fóin chliste atá suite ar uirlisí saora. Ligeann an bailiú sonraí seo, in éineacht le halgartaim éifeachtacha foghlama, do róbait iompraíochtaí oirfidigh a fhoghlaim gan mórán ama oiliúna.

Tríd an “móimint mhórtheanga-mhúinte a thabhairt do robots,” tá sé mar aidhm ag Pinto ré nua a dhíghlasáil in AI. Is é an tuairim atá aige ná go bhfuil sé mar aidhm ag faisnéis gluaiseacht agus athrú a dhéanamh ar fud an domhain, cumas atá ag créatúir fhisiceacha cosúil le róbait.

