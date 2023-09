Todhchaí Athchóirithe Coiréil: Teicneolaíocht a Úsáid chun Ár Sceireacha a shábháil

Chonaic bitheolaí mara Taryn Foster, atá ag obair sna hOileáin Abrolhos amach ó chósta Iarthar na hAstráile, éifeachtaí uafásacha an athraithe aeráide ar sceireacha coiréil. De réir mar a chuireann teochtaí ardaithe agus aigéadú aigéin na héiceachórais íogaire seo i mbaol, bhí iarrachtaí traidisiúnta athchóirithe coiréil ag streachailt le coinneáil suas le luas an scriosta. Mar sin féin, tá Foster agus a foireann chun cinn i gcur chuige nua a chomhcheanglaíonn róbataic agus intleacht shaorga chun sceireacha damáistithe a athbheochan níos gasta agus níos éifeachtaí.

Soláthraíonn sceireacha coiréil, comhdhéanta d'orgánaigh bhideacha ar a dtugtar polapaí, gnáthóg do níos mó ná an ceathrú cuid de na speicis mhuirí. Ach de réir mar a bhíonn na haigéin ag teas agus ag éirí níos aigéadaí, tá coiréil ag éirí níos leochailí i leith galair agus báis. Tuar roinnt eolaithe go bhféadfadh sceireacha coiréil imeacht go hiomlán faoi 2070.

Is éard atá i gceist le cur chuige nuálaíoch Foster blúirí coiréil a ghreamú isteach i bplocóidí beaga, a chuirtear ansin i mbonn atá deartha go speisialta déanta as coincréit aolchloiche. Seachnaíonn an próiseas seo roinnt blianta d'fhás calcúcháin, rud a ligeann do na coiréil fás agus rathú níos tapúla.

Chun an próiseas athchóirithe a luathú tuilleadh, tá Foster i gcomhpháirtíocht leis an ngnólacht bogearraí innealtóireachta Autodesk. Le chéile, tá siad ag oiliúint hintleachta saorga chun róbait chomhoibríocha a rialú. Is féidir leis na róbait seo tascanna athchleachtacha a dhéanamh, mar shampla blúirí coiréil a ghreamú nó a ghreamú chuig na plocóidí síl, go beacht agus go héifeachtach. Tá córais fís ag na róbait freisin chun an éagsúlacht i gcruthanna coiréil a aithint agus a láimhseáil.

Cé go bhfuil na torthaí go dtí seo dóchasach, tá dúshláin le sárú fós. Tá deacrachtaí lóistíochta ag baint le láimhseáil choiréil bheo go mín, b'fhéidir ar bhád ag gluaiseacht. Ábhar imní eile is ea comhpháirteanna leictreonacha leochaileacha a chosaint ó dhamáiste sáile. Ina theannta sin, ní mór aghaidh a thabhairt ar chostas ard na teicneolaíochta seo.

Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo, tá sé beartaithe ag cuideachta tosaithe Foster, Coralmaker, creidmheasanna bithéagsúlachta a eisiúint, cosúil le creidmheasanna carbóin, chun éileamh a ghiniúint ó thionscal na turasóireachta. Tá siad ag iniúchadh comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí ar nós Institiúid Eolaíochta Mara na hAstráile (AIMS), atá ag déanamh taighde ar mhodhanna cosúil le síolú coiréil le haghaidh obair athchóirithe ar scála níos mó.

I measc na dtionscnamh nuálaíoch eile atá á mbreithniú tá pórú “sárchoiréil” atá níos resistant agus fuaim a úsáid chun iasc a mhealladh agus chun athlíonadh sceireacha a threisiú. D’fhorbair AIMS, mar shampla, tionscadal ar a dtugtar Reef Song, ina n-imríonn callairí faoi uisce fuaimeanna sláintiúla ar sceireacha damáiste chun daonraí éisc a spreagadh le filleadh.

Baineann todhchaí athchóiriú coiréil le leas a bhaint as teicneolaíocht agus cineálacha cur chuige nuálaíocha. Cé nach bhfuil aon réiteach uatha ann, tá gealltanas mór ag an meascán de róbataic, intleacht shaorga, agus modhanna athchóirithe fuaim-bhunaithe na héiceachórais leochaileacha ríthábhachtacha seo a shábháil.

Foinsí:

– Adrienne Murray, “Todhchaí Athchóirithe Coiréil: Úsáid Teicneolaíochta chun Ár Sceireacha a shábháil,” BBC News

– Líonra Monatóireachta Domhanda sceireacha Coiréil, “Stádas Sceireacha Coiréil an Domhain: 2018”